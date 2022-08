Grincheux et Mana pour la victoire à la Capt&Fit Challenge IV

Raiatea, le 16 août 2022 - Dix-huit équipes se sont affrontées dimanche lors de la Capt&Fit Challenge IV à Uturoa. A l’issue de la compétition, le Team Mana, composé de Sylvana Ozbolt et de Manarii Edmunds s’est imposé en RX. Dans la catégorie Elite, c’est le Team Grincheux, avec Poetea Guehenneuc et Vaihau Bottari, qui sort grand vainqueur.



La Capt&Fit Challenge IV s’est tenue dimanche à Uturoa. C’est la 4e édition de cette compétition de crossfit et surtout la reprise après les deux années blanches dues au Covid. Elle se déroulait en équipe mixte de deux personnes, et a réuni huit équipes en catégorie RX et dix équipes en Elite, avec plusieurs sportifs de Tahiti ayant fait le déplacement pour l’occasion.



Le processus est simple en théorie, le Workout of the day (WOD), qui contient les exercices qu'il faut réaliser, est donné et il faut le réaliser dans le temps imparti. Mais au total, c’est six WOD qu’ont dû enchaîner les participants. En comparaison, les Polynesian Battle Games comportaient sept WOD sur trois jours. C’est donc un gros effort qu’ont fourni les athlètes. A l’issue de ceux-ci, un classement par points a été réalisé et les trois premiers des deux catégories se sont affrontés sur le WOD final.

“Tester leurs limites et les pousser à les franchir” A l’origine de cette compétition, on retrouve Allan Frotey, qui invente les WOD en essayant de respecter une programmation et un équilibre entre l’haltérophilie, la gymnastique et le cardio. “L’idée est de les affaiblir au fur et à mesure, pour tester leurs limites et les pousser à les franchir”, a indiqué l'organisateur. Durant ces sept épreuves, toutes les qualités physiques sont testées : endurance, équilibre, précision, vitesse, puissance, force. “On n’hésite pas à faire des choses qui ne sont pas dans les standards”, ajoute Allan Frotey.



Pour la catégorie RX, il se composait d’une distance sur Assault bike, de burpees avec passage au-dessus d’un mur de 1,20 mètre, et des portés de sacs à faire passer au-dessus d’une barre à 1m (60 kg pour les femmes et 80 pour les hommes). Et en Elite, le WOD réservait une distance sur BikeErg, des burpees avec passage au-dessus d’un mur de 1,40 mètre, d’épaulé-jeté avec un worm (sac de sable de 90 kg) et de marché sur les mains sur un obstacle composé d’une pente et de marches.



A l’issue de la journée, le Team Mana s’est imposé en RX, composé des athlètes de Capt&Fit Sylvana Ozbolt et de Manarii Edmunds. Chez les Elite, les grands vainqueurs sont le Team Grincheux, avec Poetea Guehenneuc et Vaihau Bottari, athlètes de Tahiti fitness, qui l'ont emporté.



La prochaine édition de la compétition devrait se tenir en janvier prochain.



Sylvana Ozbolt et Manarii Edmunds, vainqueurs en catégorie RX : “Une bonne stratégie avec peu d’entraînements” “C’est notre première compétition ensemble, et on ne s’attendait pas au classement ! Surtout qu’on a pu s’entraîner que trois fois ensemble. On voulait surtout participer pour le fun. Et au final on est très contents du résultat. C’était difficile quand même, et tu vois que c’est important de connaître la personne avec qui tu le fais pour tout ce qui est automatismes. Par exemple pour le wall-ball au-dessus de la barre. Quand tu connais bien ton partenaire, tu sais combien de répétitions tu peux faire. Ça permet d’avoir une vision de ton WOD et gérer ton effort, et la synchronisation aussi. Et puis il faut savoir se compenser. Par exemple Manarii est plus cardio, moi je suis plus charge, du coup on arrive à se compléter. C’était une bonne stratégie avec peu d’entraînements. Et puis la compétition nous a permis aussi de voir le niveau de Tahiti, donc ça donne envie de s’y déplacer pour les prochaines."

Poetea Guehenneuc et Vaihau Bottari, vainqueurs en catégorie Elite : “C’était hot mais on s’est bien amusés” “C’est notre première compétition ici à Raiatea, mais on en a déjà fait plusieurs à Tahiti. On appréhendait un peu la compétition d’aujourd’hui, car il y avait sept workouts dans la journée, donc physiquement c’est chaud. On a eu deux wod où on a un peu galéré avec de la course à pied et le rameur, parce que ce n’était pas nos points forts. Et le dernier en finale était assez compliqué aussi pour Poetea, avec le worm. Et puis tout le monde te regarde à ce moment-là donc c’est difficile, il y a une pression supplémentaire. Mais ça te booste aussi, tu te donnes plus. Ça nous a donné envie de revenir pour les prochaines. Le cadre change, et puis les wods d’Allan aussi, qui sont spéciaux et changent de ce qu’on fait d’habitude. C’était hot mais on s’est bien amusés.”

Rédigé par V.Leroi le Mardi 16 Août 2022 à 17:30 | Lu 410 fois