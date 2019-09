Grève monstre à British Airways avant une poursuite du mouvement mardi

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 09/09/2019 - La compagnie aérienne British Airways (BA) faisait face lundi à sa première grève de pilotes, ce qui l'a poussé à annuler ses vols faute d'issue dans ce conflit social qui devrait se poursuivre mardi.



"Nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler presque 100% de nos vols", a indiqué le transporteur qui effectue environ 850 vols par jour au Royaume-Uni, essentiellement au départ des aéroports londoniens d'Heathrow et Gatwick.

Ce débrayage, qui porte sur un différend salarial, affecte au total autour de 140.000 voyageurs, mais BA avait prévenu ces derniers jours les passagers concernés de l'annulation de leurs vols.

La compagnie, propriété du groupe hispano-britannique IAG qui comprend également l'espagnole Iberia et l'irlandaise Aer Lingus, a proposé aux voyageurs des remboursements ou des réservations sur des vols à d'autres dates.

Loin de l'agitation habituelle d'un début de semaine, Heathrow tournait au ralenti lundi. Le terminal 5, utilisé par British Airways, était presque vide et des écrans bleus relayaient des messages d'excuses de la compagnie.

Aucun règlement de conflit social n'était en vue, ce qui devrait contraindre BA, sauf solution de dernière minute, à annuler à nouveau presque tous ses vols mardi, le deuxième jour de grève prévu par les pilotes. Le mouvement doit se poursuivre une troisième journée, le 27 septembre.

Il s'agit de la toute première grève de leur histoire pour les pilotes de British Airways. Environ 93% des pilotes BA membres du syndicat Balpa, soit autour de 4.000, ont voté pour ce mouvement.

Le syndicat a décidé de débrayer après l'échec de négociations sur des hausses de salaires. Selon Balpa, les pilotes ont fait des "sacrifices" ces dernières années et devraient tirer davantage profit des bons résultats de l'entreprise.

"Après de nombreux mois passés à essayer de résoudre le conflit sur les salaires, nous sommes extrêmement désolés que cela ait abouti à cela. Nous restons prêts à reprendre les discussions avec Balpa", déclare la compagnie dans son communiqué.

- Des pépins en série -

BA a proposé une hausse de salaire de 11,5% sur trois ans, une offre qui a été refusée par le syndicat. Selon la compagnie, cela porterait le salaire de certains commandants de bord à plus de 200.000 livres par an.

Interrogé sur ITV, le patron de BA, Alex Cruz, insiste sur le fait que les hausses de salaires proposées sont "bien au-dessus de l'inflation" et rappelle que 90% des salariés de British Airways ont déjà accepté une revalorisation de leur paie.

De son côté, le secrétaire général de Balpa, Brian Strutton, s'est dit "désolé pour les perturbations causées par la grève", sur la radio BBC 4.

"Nous espérons pouvoir trouver une solution" mais British Airways "continue de dire publiquement qu'ils veulent négocier alors qu'en privé ils n'y sont pas prêts quand nous les sollicitons", regrette-t-il. Balpa explique que, selon ses calculs, un jour de grève coûtera à BA 40 millions de livres (44 millions d'euros).

La perspective de cette grève a inquiété jusqu'à Downing Street qui avait demandé la semaine dernière à Balpa et à BA de reprendre les discussions.

Pour John Strickland, analyste indépendant spécialisé dans l'aéronautique, cette grève rappelle que "le contexte a radicalement changé ces dernières années pour la compagnie avec une concurrence plus forte, sur le +low cost+ et les offres haut de gamme", ce qui limite ses marges de manœuvre.

Cette grève historique intervient à un moment difficile pour BA, l'emblématique compagnie nationale, dont la réputation a eu à souffrir ces dernières années, avec notamment un vol de données financières de centaines de milliers de passagers l'an passé.

Et, en mai 2017, une panne géante avait touché ses systèmes en raison d'un problème d'alimentation électrique qui l'avait forcée à annuler 726 vols, soit 28% de ses avions pendant trois jours d'un week-end prolongé.