Grève mardi 6 juin, la liste provisoire des établissements fermés

Tahiti le 5 juin 2023. Ce mardi matin, un nouvel appel à la grève lancé par le syndicat UNSA devrait perturber les écoles primaires et maternelles du public.



Ce mouvement de grève fait suite à l'appel national lancé par les syndicats de l'éducation contre la réforme des retraites. Le rassemblement est prévu de 8 à 11 heures au monument aux morts, face au haut-commissariat.

Lundi, les premières communes prenaient déjà des mesures de fermetures d'écoles dans le cadre de ce mouvement social. Ainsi, Moorea-Maiao prévenait de la fermeture temporaire de trois établissements scolaires du 1er degré, l'école primaire de Afareaitu, l'école maternelle de Paopao et l'école primaire de Teavaro. Les autres écoles de Moorea, l’école primaire de Maiao et le CJA assureront l’accueil des élèves.



Même chose pour Pirae qui, par précaution, ferme l'école Taaone Primaire, l'école Tuterai Tane maternelle, l'école Tuterai Tane élémentaire et l'école Val Fautua primaire.

Ces fermetures ne concernent pas le personnel communal affecté dans les écoles, précise la mairie de Pirae.



Du côté de Papeete, l’école élémentaire Paofai et les groupes scolaires Hitivainui/Vaitama et Mama'o/Tamatini seront eux aussi fermés.



A Faa'a, ce sont les écoles Teroma maternelle & élémentaire, Farahei nui cycle 2 & 3, Vaiaha et le CJA de Outuaramea qui seront fermés.



A Punaauia, seront fermées les écoles Uriri Nui, Atinuu et Punavai Plaine.



Pour les autres communes, les parents sont invités à prendre contact avec les mairies ou les établissements.