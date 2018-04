Grève: la SNCF prévoit 1 TGV sur 2 samedi et 1 Intercités sur 3

Paris, France | AFP | vendredi 27/04/2018 - La moitié des TGV et un tiers des Intercités circuleront samedi, au onzième jour de la grève contre la réforme ferroviaire, qui correspond aux retours de vacances de la zone C, selon les prévisions de la SNCF publiées vendredi.



Le groupe prévoit par ailleurs trois Transiliens sur cinq, deux TER sur cinq et deux trains internationaux sur trois.

"Le trafic est nettement amélioré" par rapport aux précédentes journées, a commenté devant la presse Mathias Vicherat, directeur général adjoint du groupe SNCF.

En région parisienne, la moitié des RER seront cependant annulés sur les lignes A, B, D et E, très fréquentées. Il y aura deux trains sur cinq sur le RER C.

Concernant les TGV, le trafic est annoncé comme "quasi normal" dans l'Est. Deux trains sur cinq sont prévus sur les axes Atlantique et Nord. Deux trains sur trois circuleront dans le Sud-Est.

Concernant le taux de grévistes anticipé pour la journée de samedi, la direction de la SNCF a mis en avant un fléchissement de la mobilisation. Parmi les personnels étant soumis à une déclaration d'intention de faire grève, 28% ont déclaré vouloir faire grève, contre "48% en début de conflit".

M. Vicherat a noté "une baisse continue du taux de grévistes", notamment chez les conducteurs. Pour la première fois, moins de 50% d'entre eux (49,6%) ont déclaré vouloir faire grève, contre 77% au premier jour du mouvement, a-t-il mis en avant.