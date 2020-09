Grève évitée dans les sociétés du groupe Wane

Tahiti, le 2 septembre 2020 – Des protocoles d'accord ont été signés mardi et mercredi dans les trois filiales du groupe Wane visées par des préavis de grève déposés par O oe to oe rima.



La grève a été évitée dans les trois filiales du groupe Wane de grande distribution : Sopal, Codep et Wan D. La semaine dernière, trois préavis avaient été déposés par la confédération syndicale O oe to oe rima portant pêle-mêle sur les acquis des salariés, le plan d'évacuation ou la "pédagogie sur les nouvelles méthodes de travail". Mais, sans qu'aucune de ces revendications n'aient été véritablement acceptées, des protocoles d'accord ont été signés dans les trois entités entre mardi et mercredi.



La gérante des sociétés, Nancy Wane, a tenu à préciser mercredi que dans toutes ces entreprises, les emplois avaient été maintenus malgré le contexte économique, que des mesures sanitaires avaient été prises et qu'une gratification de solidarité avait également été versée au mois d'août pour compenser les efforts particuliers des salariés pendant la crise. "Ma position en tant que femme chef d'entreprise", a insisté Nancy Wane, "c'est que la modernisation des ressources humaines qui se fait dans nos entreprises se fait dans le respect des lois et des individus".