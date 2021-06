Grève évitée au CHPF

Tahiti, le 27 juin 2021 - Un protocole de fin de conflit a été signé vendredi entre la direction et les organisations syndicales du centre hospitalier du Taaone. L'accord permet d'éviter une grève qui menaçait de perturber le fonctionnement de l'établissement dès mardi, zéro heure.



Un accord a été trouvé vendredi en fin de matinée entre la direction du centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) et les organisations syndicales auteures d'un préavis de grève déposé mardi dernier. L'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, Otahiti, O oe to oe rima, SPCHDT, SPEPPF y demandait notamment le "suivi du protocole de fin de conflit" signé le 1er avril dernier et la "transparence de l'organisation et du fonctionnement de la direction des ressources humaines". A défaut d'accord l'intersyndicale menaçait d'appeler le personnel à une cessation du travail pour une durée illimitée à compte du 28 juin à minuit.