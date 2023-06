Grève effective à la CCISM, cinq jours avant les élections

Tahiti, le 22 juin 2023 – Aucun accord n'a été trouvé entre la CCISM et son personnel après le préavis de grève déposé par les agents, vendredi dernier. Cette grève a donc pris effet ce jeudi matin, à 0 heure.



Depuis jeudi matin, à 0 heure, les agents de la CCISM sont en grève. En effet, après un préavis déposé vendredi dernier par le syndicat A ti'a mua, de nombreux employés de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, ainsi que de ses antennes comme le site Prism à Pirae et les agences de Ra'iatea et de Nuku Hiva sont désormais officiellement en grève, aucun accord n'ayant été trouvé avec la direction. Ce jeudi matin, une vingtaine d'agents étaient regroupés devant les locaux de la CCSIM. Et si aucun accord n'a été validé entre les deux parties, c'est parce qu’“aucune négociation n'a eu lieu”, a expliqué ce vendredi matin la déléguée syndicale Audrey Lhies. “Sur les dix conseillers du pôle entreprise, neuf sont en grève. Ce sont avec eux que se font les patentes”, s'est-elle même réjouie. Par ailleurs, les élections des représentants à la chambre sont prévues dans cinq jours, le 27 juin prochain.



Pour rappel, le personnel de la chambre, à travers son syndicat, a plusieurs revendications, comme la revalorisation de la situation des ressources humaines, ou encore la séparation des compétences des ressources humaines et de la direction des affaires financières. “Ce qu'on demande, c'est véritablement du respect et de la considération”, a ajouté Audrey Lhies, qui a également dénoncé l’incessant “turn over” parmi le personnel de la CCISM. “Nous, on a demandé de rencontrer un décideur et pas une personne en CDD de quatre mois comme ça a été le cas. Et cette personne, c'est Stéphane Chin Loy (l’actuel président, NDLR) ou bien le directeur général (Marc Chapman, NDLR).” Stéphane Chin Loy, contacté ce lundi par Tahiti Infos, considérait que le “personnel est manipulé”. “Ce n'est pas un hasard puisque nous sommes à quelques semaines des élections des membres de la chambre”. “C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour nous casser”, avait-il renchéri. Ce jeudi, il a indiqué à Tahiti Infos qu’il ne recevrait pas les grévistes avant lundi.