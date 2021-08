Grève effective à Taiarapu-Est

Tahiti, le 10 août 2021 - Les négociations ont achoppé mardi entre la Cosac et la mairie de Taiarapu-Est. La grève est effective à compter de mercredi matin.



Les négociations ont achoppé mardi soir entre les représentants de la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie (Cosac) et la mairie de Taiarapu-Est, sur le premier point de revendication du préavis de grève déposé jeudi dernier. La question de l'augmentation du temps de travail pour les agents à temps non-complet (agents de surveillance des élèves, cantiniers et agents d'entretien exerçant dans les écoles) n'a pas été réglée. La grève sera donc effective à compter de ce mercredi matin.