Grève effective à L'Epic qui gère l'électricité de Moorea-Maiao

Tahiti, le 27 novembre 2023 – La grève est effective depuis ce lundi à l'Epic Te Ito Rau, l'établissement public qui gère l'exploitation et la distribution de l'électricité sur la commune de Moorea-Maiao. Les discussions ont été rompues entre le syndicat CSIP et la direction qui prévient que l'ouverture de son agence clientèle est "compromise".



"L'établissement public 'Te Ito Rau no Moorea-Maiao' vous informe que suite à une rupture de discussion de la part des représentants du personnel et du syndicat CSIP, un mouvement de grève est effectif depuis ce lundi 27 novembre 2023 à minuit", peut-on ainsi lire sur la page facebook de l'établissement. Promettant de faire en sorte de "solutionner" et "débloquer" cette situation, tout en veillant à "assurer un service public minimum", l'ouverture de l'agence clientèle est néanmoins "compromise".



Ce mouvement de grève est "principalement mené par les ex-salariés du concessionnaire sortant (EDT, NDLR)", rappelle par ailleurs la "direction et son personnel en activité". Une direction que Tahiti Infos a tenté de joindre ce lundi matin mais qui était "en réunion". Pas de réponse non plus du côté de Cyril Legayic de la CSIP pour le moment.



Pour rappel, le syndicat dépositaire de ce préavis de grève s'interroge sur "la capacité de l'Epic à assurer la gestion de l'exploitation, de la production et de la distribution d'électricité" depuis qu'il a pris la suite d'EDT il y a dix mois. Dans un courrier adressé à la direction, la CSIP y dénonçait un "personnel à bout" faisant face à un manque de moyens matériels et de coordination.