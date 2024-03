Grève de la fonction publique, des écoles fermées ce mardi 19 mars

Tahiti, le 18 mars 2024 - Quelques établissements scolaires seront fermés ce mardi 19 mars en raison de l'appel à la grève lancé par le syndicat Stip/Unsa Éducation, qui souhaite que les enseignants du Fenua se joignent à la mobilisation nationale.



Le Syndicat territorial des instituteurs, professeurs et agents de l’éducation publique de Polynésie française (Stip/Unsa Éducation) a appelé les enseignants du Fenua à se mobiliser et à se joindre à la grève nationale du 19 mars. En effet, dans l’Hexagone, les organisations syndicales de la fonction publique ont appelé leurs agents à se mobiliser afin de demander une augmentation de leur salaire.



En Polynésie, de nombreux établissements scolaires, maternels et primaires, seront fermés ce mardi. Les écoles Ruatama, Teroma, Farahei et Farahei nui de Faa'a n'accueilleront donc pas leurs élèves ce 19 mars. De même, les établissements de Punavai Plaine, Maehaa Nui et Maehaa Rua à Punaauia, Pirae Taaone et Tuterai Tane à Pirae, et Hitimahana maternelle et Fareroi maternelle à Mahina seront également fermés. À Papeete, ce sera le groupe scolaire Tamatini Mamao qui fermera ses portes.





Article mis à jour réguliérement.