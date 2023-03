Grève à l’Intercontinental Bora-Bora Resort Thalasso Spa

Tahiti le 8 mars 2023 – Un peu moins d’une centaine d’employés de l’hôtel Intercontinental Bora Bora Resort Thalasso Spa ont décidé de faire grève à l’appel de l’intersyndicale.



Alors que la grève générale a été suspendue mardi soir à Tahiti, quatre-vingt-six employés de l’intercontinental Bora Bora Resort Thalasso Spa, ont débuté leur mouvement social ce mercredi. Selon ces employés grévistes des négociations ont bien eu lieu lundi et mardi entre les représentants du personnel et la direction mais sans parvenir à un accord. “La direction nous a fait tourner rond pendant ces deux jours.”



Les employés grévistes de l’hôtel ont trois revendications principales.

Dans une Polynésie qui connait le record d’inflation en 2022, le plus important constaté dans les outremers français avec un taux de 8,5% sur 12 mois, les grévistes dénoncent une vie devenue trop chère sur la perle du Pacifique, notamment pour tout ce qui est alimentaire. Ils demandent une augmentation de 6% de leur salaire. C’est leur premier point de revendication.



En second lieu, les employés dénoncent être employés dans le seul établissement hôtelier à avoir mis en place un accord d’établissement en 2009, en lieu et place de la convention collective qu’ils souhaitent voir appliquer dans leur hôtel. Un des grévistes a d’ailleurs confié que l’Intercontinental Bora Bora Resort Thalasso Spa “utilise le service charges pour embaucher (…). On veut juste être pareil que les autres hôtels de l’île, c’est le seul hôtel qui fait cela ici”. Rappelons que ce service est à la charge de la clientèle de l’hébergement et de la restauration. Il est collecté par l’établissement hôtelier et doit être reversé aux salariés tous les ans.



Le dernier point de revendication concerne l’amélioration des conditions de travail. Le personnel gréviste dénonce notamment “le harcèlement moral” du chef cuisine de l’établissement. Plusieurs signalements ont été faits à la direction mais rien de très concluant, selon eux, n’a été décidé à l’encontre de ce cadre, à part “une mise à pied de six jours”. Les grévistes souhaitent que la direction le “rétrograde” afin de le remplacer. Le mouvement de grève devrait continuer jeudi.

Selon les grévistes le mouvement devrait continueront jeudi.