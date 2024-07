Grève à ADT : “1 200 personnes impactées”

Tahiti, le 22 juillet 2024 - Le mouvement de grève à Aéroport de Tahiti (ADT) a entraîné l’annulation de tous les vols à destination et en partance de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa, ce lundi, pour des raisons de sécurité. Des annulations qui ont concerné 1 200 passagers. Selon l’intersyndicale, 50% du personnel, notamment les pompiers, sont en grève.



La grève à l’aéroport de Tahiti a débuté ce lundi matin à 0 heure. Aucune négociation n’a eu lieu le matin. Et en début d’après-midi, le directeur d’ADT, Gwenvaël Ronsin-Hardy, a rencontré le Pays. Interrogé à ce sujet, il a simplement botté en touche en répondant : “Je n’ai pas plus d’information à donner à ce propos”. Par contre, il a assuré être “en attente de la part de l’intersyndicale d’un créneau pour pouvoir se rencontrer”. Selon lui, il aurait même “proposé” aux syndicalistes de lui “proposer l’horaire qui leur conviendrait. Je ne peux pas faire plus que ça”. Gwenvaël Ronsin-Hardy assure être “disponible de jour comme de nuit” pour les négociations. Selon nos informations, ce lundi soir, des négociations devraient avoir lieu ce mardi.



Pour ce qui est du malaise au sein de la société, le directeur maintien qu’il “s’inscrit en faux” et qu’il a “beaucoup de soutien” du personnel. Quant à savoir les chiffres relatifs au nombre de grévistes, il répond simplement qu’il “n’a pas les chiffres à communiquer à ce stade” et dément le fait qu’il y ait 50% de grévistes : “Ce n’est pas ce chiffre-là”.



Raiatea, Bora Bora et Rangiroa : tous les vols annulés Cette grève n’est pas sans conséquences puisque tous les vols d’Air Tahiti et Air Moana en partance et à destination de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa (aérodromes exploités par ADT) de ce lundi ont été annulés car “les conditions de sécurité ne sont pas remplies au niveau de nos escales”, assure Ataria Firiapu d’Air Moana.



“Ce sont à peu près 1 200 personnes impactées sur la journée sur 6 200 passagers dont 55% sont des résidents et 45% des visiteurs”, affirme le directeur général d’Air Tahiti, Édouard Wong Fat. Si la situation ne se règle pas, des annulations de vol vers ces mêmes îles devraient encore avoir lieu et concerneraient le même nombre de passagers.



Pour les passagers dans les îles et qui ont une connexion à l’international mardi, Édouard Wong Fat précise que la compagnie est “tributaire” de cette grève, Ataria Firiapu d’Air Moana ajoute que “ce sera compliqué à régler”.



Le directeur général d’Air Tahiti précise qu’ADT et le Pays mènent des “réflexions pour des moyens de transport alternatifs et on pense à des solutions maritimes (…). Et nous ne sommes pas à la manœuvre de la mise en place de ces moyens”.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 22 Juillet 2024