Green Arrow pris de panique…sur l’accrobranche de Moorea

PAPEETE, le 26 décembre 2017- Le comédien Stephen Amell, connu pour son rôle de super héros dans la série Green Arrow de DC Comics, est venu passer les fêtes de Noël au fenua. Sur sa page Facebook , il a partagé samedi dernier son expérience lors d’un parcours accrobranche à Moorea. L’acteur a été pris de panique alors qu’il se trouvait à quelques mètres du sol, et entouré de nombreux badauds. Outre sa peur du vide, il décrit également une sorte d'agoraphobie et invite les personnes qui auraient déjà eu ce type d'angoisse à partager leurs expériences avec lui. Il écrit :« Hey tout le monde - quelque chose de vraiment intéressant m'est arrivé aujourd'hui : J'ai eu une crise de panique dans un lieu public.Un peu de fond : depuis que je suis devenu parent, j’ai une profonde aversion pour les risques, de façon très particulière. Guerrier Ninja ? Pas de problème. Lutte professionnelle ? Je ne peux pas attendre mon prochain match. Mais pour une raison quelconque, les hauteurs ont commencé à me détruire parce que, quand je suis debout vraiment haut je commence à me poser une simple question : Qu'est-ce que je fous ici ?!Ce matin, j'ai été pris de panique sur un cours de corde et de tyrolienne au milieu de la forêt sur une petite île en Polynésie Française à 45 mètres du sol et j'ai pensé que j'allais avoir une crise cardiaque. Mes doigts se sont engourdis, et ils ont aussi commencé à trembler. Mes genoux tremblaient aussi, et j'avais du mal à sentir mes orteils. Et je suis passé de sueurs douces à la sueur de yoga à un rythme accéléré, plus rapide que la nouvelle Tesla. Mais j'ai aussi dû continuer. J'ai dû détacher et rattacher le clip principal de sécurité et attacher le troisième clip... mais pas avant de traverser une section de cordes de « temple of doom » avec une corde cassée juste là. Je jure devant Dieu que c'est vrai.Alors j'ai fait demi tour, de retour vers le début du parcours puis je suis parti, même si c'était le point de départ. Je voulais juste de l'eau et de l'oxygène. Pas dans cet ordre... mais une chose étrange s'est produite : Arrow est incroyablement populaire ici et il y avait 40-50 enfants d'âge scolaire qui attendaient avec leurs parents pour prendre des photos.Je ne comprends pas les profondeurs de l'anxiété sociale car ce n'est pas quelque chose que j'ai connu avant aujourd'hui... mais je suis presque sûr que si vous fouillez mon nom sur Instagram dans les prochains jours vous me verrez avec une casquette à l'envers , me tenant debout avec des ados excités qui ont l'air d'essayer désespérément d'éviter de pleurer. Donc... C'est une vraie chose.Je vais essayer d'être plus responsable, ou, au minimum, essayer d'apprendre de ce que je sais déjà : ma fille m'a rendu allergique aux hauteurs. Plus important encore, j'aimerais profiter de l'occasion au cours des prochains mois pour en savoir plus sur l'anxiété sociale. Comment cela affecte les différentes personnes et comment ils tentent de s'en sortir. Si vous voulez partager votre histoire avec moi, que ce soit dans ce forum ou en personne à l'avenir, j'aimerais vraiment l'entendre. Je suis l'intermédiaire, je vais essayer d'être plus compréhensif et éduqué.