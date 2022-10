Grèce: les inondations en Crète font au moins deux morts

Athènes, Grèce | AFP | dimanche 15/10/2022 - Les importantes inondations sur l'île de Crète, dans le sud de la Grèce, ont fait au moins deux morts dans la région d'Héraklion, d'après un nouveau bilan établi dimanche par les pompiers.



Samedi, un homme, âgé d'une cinquantaine d'années, avait été retrouvé mort dans la station balnéaire d'Agia Pelagia après s'être retrouvé piégé dans sa voiture quand des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre.



Sa passagère de 49 ans qui était recherchée depuis samedi a finalement été retrouvée morte dans la mer dimanche, ont précisé les pompiers.



Ces deux personnes se rendaient à Héraklion pour travailler, selon la chaîne de télévision publique ERT.



A partir de samedi 10h30 locales (07h30 GMT), un déluge de pluie s'est abattu sur le nord-est de la Crète, en particulier sur la région d'Héraklion.



Les pompiers et les secours restaient mobilisés dimanche pour aider les habitants désemparés face à ces inondations exceptionnelles.



La protection civile, placée en état d'alerte, a demandé à la population d'être vigilante pour la journée de dimanche en Crète et dans les îles aux alentours, Rhodes, Karpathos, Kastellorizo et Kassos.



Le ministre adjoint de l'Intérieur devait se rendre sur place dimanche pour établir l'étendu des dégâts.



Plus de 15 magasins, principalement des restaurants de luxe, ont été endommagés, à Agia Pelagia qui accueille généralement une clientèle fortunée, selon ERT.



Les médias locaux font état d'importants dégâts dans d'autres villages des bords de mer où les rues sont devenues de véritables rivières emportant tout sur leur passage et où plusieurs habitations ont dû être évacuées.