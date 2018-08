Grand nettoyage de quartier à Tipaerui

"aujourd'hui, on ne va pas changer la mentalité des gens, mais au moins on aura participé à nettoyer"



Comment est né ce projet ?

Ce projet est né il y a quelques mois. Comme on entendait beaucoup parler de la pollution, de la protection de l'environnement, les salariés de Plastiserd ont eu envie de faire un geste. On avait marqué cette date du 4 août pour commencer. Et après l'église mormone, les référents de quartier, la ville de Papeete, d'autres entreprises nous ont rejoints et finalement on est 60 aujourd'hui !



Vous êtes des salariés de la zone industrielle, mais vous vous mobilisez pour l'environnement.

Oui, voila. Après on dit que c'est nous les sociétés polluantes, alors que les personnes jettent leurs déchets n'importe où. C'est plutôt le civisme qui joue. Alors c'est vrai qu'avec ce geste, cette action aujourd'hui, on ne va pas changer la mentalité des gens. Mais au moins on aura participé à nettoyer et on aura fait quelque chose.



Combien de fois avez-vous fait la navette avec vos camionnettes remplies de déchets depuis ce matin ?

Alors ça n'arrête pas. On a réquisitionné trois camions de Tahiti Access, Tahiti Sign et de la mairie, et ils ont dû faire une quinzaine de voyages chacun depuis ce matin dans chacune des onze ou douze servitudes de Tipaerui.



Tu t'attendais à ramasser autant de déchets ?

Ah non, je ne m'y attendais pas, mais pas du tout ! Je pensais que ce serait quelques canettes, des sacs plastiques... Mais la mairie a fait passer l'information auprès des quartiers, les jeunes des quartiers nous ont aidé à rassembler tous les déchets, les gens en ont profiter pour sortir tout ce qu'ils avaient à jeter…



Vous pensez recommencer cette initiative ?

Dès qu'il y aura besoin. On voulait d'abord voir ce que ça donnerait aujourd'hui. Les gens se sont mobilisés, l'information est bien passée, donc c'est un succès. Pour les quartiers et pour la zone industrielle, c'était la première fois qu'il y avait une opération de nettoyage. Pour la suite on a encore d'autres projets en cours !