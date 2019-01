Grand débat national : Les Polynésiens "n’ont pas une parole interdite"

PAPEETE, 21 janvier 2019 - Les Polynésiens peuvent contribuer au Grand débat national via une plateforme numérique dédiée à partir du 22 janvier, comme le rappelle lundi le haut-commissaire René Bidal dans un communiqué."Cette démarche inédite de consultation, à l’adresse de tous les citoyens français, offre à chacun la possibilité de s’exprimer, indique lundi le haut-commissaire René Bidal dans un communiqué transmis aux rédactions. Le représentant de l'Etat en Polynésie française observe cependant que "les thématiques retenues et les questions ouvertes, que le président de la République a formulées dans sa lettre aux Français, appellent de nombreux sujets qui ressortissent, ici et dans de nombreux cas, aux compétences du Pays, lequel dispose d’un statut d’autonomie"."Pour autant, souligne-t-il, nos concitoyens polynésiens n’ont évidemment pas une parole interdite à l’occasion de ce grand débat national, notamment sur les sujets qui intéressent l’ensemble de la Nation. Ainsi, il convient de leur préciser, qu’à compter de demain, 22 janvier, une plateforme numérique permettra de recueillir, sur les quatre thématiques précisées plus haut, les contributions de ceux qui voudront s’exprimer. Cette plateforme sera accessible sur le site https://granddebat.fr/ , ainsi d’ailleurs que via le site Internet du Haut-commissariat www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr . Les restitutions de ces contributions citoyennes sont attendues fin mars, début avril."Le gouvernement central a ouvert le 13 janvier, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, une consultation nationale sur quatre thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Ce Grand débat lancé sur l’ensemble du territoire national se déroulera jusqu’à la mi-mars.