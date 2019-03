Grand débat : le CESC veut faire entendre sa voix

PAPEETE, le 4 mars 2019. Dans le cadre du Grand Débat lancé par le président de la République, les membres du Conseil économique, social et culturel ont préparé un document de synthèse compilant les propositions qui ont déjà été faites à travers les Etats généraux de l‘outre-mer, le schéma d’aménagement général, le schéma d’organisation sanitaire 2016-2021...





Le mouvement inédit des "gilets jaunes", né sur les réseaux sociaux, a essaimé dans toute la France depuis plus de trois mois, donnant lieu à des scènes de guérillas urbaines et poussant le gouvernement à des mesures sociales et au lancement d'un grand débat.



Emmanuel Macron a ainsi lancé le grand débat national dans une lettre aux Français le 15 janvier.

Quatre grands thèmes avaient été proposés au départ : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté et l’Organisation de l’Etat et de ses services publics.

Le haut-commissaire a précisé en janvier que les Polynésiens peuvent contribuer à ce Grand Débat national via une plateforme numérique.



Le Conseil économique, social et culturel a souhaité se faire entendre dans ce débat et a « fait le choix de mettre en lumière les nombreuses mesures et recommandations qui ont pu être actées ces dernières années à la suite d’études et travaux importants ». Dans un document de synthèse, les conseillers ont donc compilé les propositions qui ont déjà été faites à travers les Etats généraux de l‘outre-mer, le schéma d’aménagement général, le schéma d’organisation sanitaire 2016-2021, la conférence économique de novembre 2018… « Les constats posés et les préconisations énoncées existent et sont toujours d’actualité » , ont souligné les représentants de la société civile.

Ce texte a été adopté par 38 voix face à une abstention.