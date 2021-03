Grand dauphin : La "Communauté de Tiputa" étudiée

Au-delà de l’écologie de l’animal, déjà très documentée, Pamela s’intéresse aux interactions entre les mammifères et les plongeurs dans le cadre d’une thèse en éthologie marine avec l’école pratique des hautes études et le Criobe de Moorea. “Le grand dauphin c’est l’espèce la plus étudiée, d’abord dans un milieu captif –puisqu’il s’agit de l’espèce la plus observée dans les parcs aquatiques–, mais aussi dans le milieu naturel à partir des années 70, rapporte la chercheuse. Il y a une littérature très abondante sur cette espèce. C’est pourquoi, aujourd’hui on fait plus des études comportementales”.



Son travail consiste dès lors à caractériser les grands dauphins impliqués dans les interactions avec les activités de plongées et de snorkling. Il s’agit plus précisément d’avoir une idée du répertoire comportemental de chaque individu dans le cadre de ces interactions. “On travaille vraiment à l’échelle de l’individu et non plus de l’espèce, on a une fenêtre ouverte sur chacune de leur personnalité. Tous les dauphins n’ont pas le même degré de conditionnement vis-à-vis des activités touristiques”, souligne la biologiste.