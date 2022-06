Grand chelem pour le va'a féminin à Saipan

Tahiti, le 23 juin 2022 - Les dames du va'a ont complété, jeudi, leur collection de médailles d'or en remportant l'épreuve du V6 marathon sur 24 km. Une sixième médaille d'or en autant de course pour les Tahitiennes qui réussissent donc un grand chelem à Saipan. Les 'aito, de leur côté, ont survolé la course et ont empoché leur quatrième médaille d'or.



Contrat rempli pour les dames du va'a. Jeudi, Hinatea Bernadino et ses partenaires de la sélection tahitienne ont remporté une sixième médaille d'or en autant de courses aux Mini-Jeux de Saipan. Un grand chelem complété sur la course en V6 marathon de 24 km. Et pourtant, sur un plan d'eau très agité et balayé par le vent, la victoire a mis du temps à se dessiner pour les Tahitiennes.



Les Tahitiennes accrochent une bouée



Au moment de virer, elles ont accroché une bouée et allaient être coincées quelques minutes avant de pouvoir repartir. "On devait avoir au moins 800 mètres de retard", a indiqué Hinatea Bernadino, au micro de nos confrères de TNTV. Un retard qu'elles allaient néanmoins réussir à combler dans le surf grâce au travail de leur pēperu, Mahia Berdichevski-Poroi, avant de franchir finalement en première position la ligne d'arrivée au bout de 2h08'32. La Nouvelle-Calédonie s'est donc classée deuxième, à plus d'une minute des Tahitiennes et la Papouasie Nouvelle-Guinée a complété le podium.



Place ensuite aux messieurs qui se sont élancés sur le même parcours de 24 km et dans les mêmes conditions météo que leurs camarades féminines. Et comme pour se rattraper de leurs échecs en V12 et V1 sur les courses de vitesse, Hiromana Florès et ses partenaires ont voulu marqué le coup, jeudi. Les 'aito se sont en effet imposés avec plus d'un kilomètre d'avance sur leurs rivaux Calédoniens. À l'arrivée pour les protégés de Philippe Bernadino, une quatrième médaille d'or en six courses. La moisson étant complétée par deux breloques en argent. Ces dernières que nos 'aito voudront certainement changer en or lors des Jeux du Pacifique aux Îles Salomon en novembre 2023.