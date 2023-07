Grand chelem pour Ihilani et Shell Va’a au Heiva Va'a Mata’eina’a

Tahiti, le 2 juillet 2023 - Le traditionnel Heiva Va’a Mata’eina’a s’est déroulé samedi et dimanche à Mataiea sur le site de Tehoro. Près de 400 ‘aito, toutes catégories confondues, ont pris part aux 33 courses au programme. Chez les messieurs, Shell Va’a a réalisé un grand chelem avec des victoires en V6, V3 et en tau’ati. Même performance du côté des dames pour Ihilani. Et en V1, on retiendra les victoires du Shellien Narai Atgers et de Iloha Eychenne.



Le Heiva Va’a Mata’eina’a reste un rendez-vous incontournable de la saison de va’a. Et cette édition n’a pas échappé à la règle. Samedi et dimanche, près de 400 ‘aito, toutes catégories confondues, ont pris part aux 33 courses au programme du week-end à Mataiea sur le site de Tehoro. Et au cours des deux journées de compétition, Shell Va’a a tenu une nouvelle fois à rappeler qui était le patron de la discipline. Les jaunes de Fare Ute n’ont laissé, comme à leur habitude, aucune miette à la concurrence en s’imposant en V6, V3 et en va’a tau’ati (V16). Le tout une nouvelle fois avec une facilité déconcertante.

Iloha Eychenne et Narai Atger en solo Samedi, en V6 d’abord, les Shelliens plaçaient leurs équipages A et B aux première et deuxième places en bouclant respectivement les 3 700 mètres de course en 14’12” et 14’23’’. Pirae Va’a, emmené par Steeve Teihotaata et Charles Taie, complétait le podium à plus de dix secondes des vainqueurs. Puis en V3, le podium était cette fois-ci 100% jaune. L’équipage A de Fare Ute s’imposant en 15’34’’. Le Team OPT, quatrième en V3, a pointé à près de 50 secondes. Et sur la course reine du tau’ati, dimanche, les protégés de David Tepava ont de nouveau mis le couvert. Une victoire nette qui n’a souffert encore d’aucune contestation avec un tau’ati jaune en tête de bout en bout de la course. En deuxième position, on retrouvait le Team OPT qui devançait EDT Va’a, troisième en V16.



Et pour parfaire encore un peu plus le tableau, Narai Atger s’est également adjugé la victoire en V1 en devançant son partenaire à Shell Va’a, Charles Teinauri. Revi Thon Sing s’offrait pour sa part la troisième place. Un nouveau week-end bien rempli donc pour Shell Va’a qui enregistrait par ailleurs le retour dans ses rangs de Damas Ami.



Du côté des dames, un club a également survolé les débats ce week-end à Mataiea, il s’agit de Ihilani. Dans le sillage de leurs leaders, Vaimiti Maoni et Iloha Eychenne, les rameuses de Pirae se sont imposées en V6 et V3, samedi, avant de l’emporter en tau’ati dimanche. L’équipage de Teva, si dominant au cours de la dernière décennie au Heiva, n’a pu que constater les dégâts. Les écarts entre Ihilani et Teva ont notamment été importants sur les courses de V6 et de V16. Aussi Iloha Eychenne, déjà double vainqueure du Te ‘Aito, s’est offert dimanche la victoire en va’a hō'ē en Heiva Mata’eina’a en devançant de près de 30 secondes Marguerite Temaiana. La junior Mihinoa Paari a complété le podium.

EDT maître chez les juniors Et pour poursuivre avec les juniors, en V1 Kahea Taie (Pirae Va’a), à l’issue d’un beau bras de fer avec Keoni Sulpice (Shell Va’a), s’est imposé. Taimanu Maitere, d’EDT Va’a, finissait troisième. Les jeunes espoirs d’EDT qui ont eu aussi un week-end bien rempli avec des succès en V3, V6 et en V16.





