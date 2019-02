Graines de talent: Les CAP "Petites et Moyenne Hôtellerie" au Salon du tourisme

Vaireanui, qui validera son CAP « Petite et Moyenne Hôtellerie » au lycée Saint-Joseph de Punaauia cette année, a accepté de répondre à quelques questions, pour la rubrique « Graine de talent » de Tahiti Infos.



En quoi consiste ton CAP ?

Mon CAP consiste à servir les personnes, à connaître la cuisine et l’hébergement, tout ce qui est utile de savoir lorsqu’on veut entretenir un hôtel ou une pension de famille.



Que veux-tu faire après ton CAP PMH ?

J’aimerais être hôtesse de l’air.



En quoi ce type de CAP peut-il t’aider pour ce métier ?

Notre CAP PMH nous permet d’être constamment en relation avec les clients, une clientèle du tourisme surtout ; pendant nos stages nous apprenons à gérer ce rapport au public, tout ce qui concerne l’accueil, et aussi, nous sommes mis dans des situations de mise en valeur de notre tourisme et de notre culture.



Quelles matières t’enseigne-t-on avec le CAP Petite et Moyenne Hôtellerie ?

La restauration, la cuisine, l’hébergement, l’animation… et aussi les matières générales. Tout ça me plaît beaucoup !



Pourquoi es-tu au Salon du Tourisme aujourd’hui ?

Aujourd’hui nous présentons des ateliers pour les touristes ; des ateliers artisanaux de tressages, de confections de serre-têtes en tissus fleuris ; on va aussi présenter l’atelier du plateau, c’est en niau… Madame Tuihani et Monsieur Taumihau sont là avec nous pour nous aider.



En quoi ta présence au Salon du Tourisme peut t’être utile ?

Habituellement je stresse devant un public ; cette expérience m’apprend à gérer mon stress et à communiquer avec les gens.



Pourquoi c’est important, pour toi, de valoriser ton pays à travers ces ateliers artisanaux ?

Je trouve que beaucoup de jeunes sont tournés vers l’Amérique, la culture américaine. Mais moi, je préfère m’instruire de ma culture locale et polynésienne parce que je remarque que parfois, des gens d’ailleurs maîtrisent mieux certaines choses que nous, alors qu’on vit ici ! Ça ne doit pas se perdre, c’est important de se transmettre notre savoir-faire artisanal.



Souhaitons à Vaireanui et à ses camarades de la filière Petite et Moyenne Hôtellerie du lycée Saint-Joseph, des carrières prometteuses et un bon Salon du Tourisme !