Graine de talent: Les CAP Poissonnier au cœur de l’océan

PAPEETE, le 10 décembre 2018- Dans le cadre du projet « graine de talent », Tahiti infos publie une série d’articles rédigés par les élèves du lycée Saint-Joseph. Ils parlent de la vie de l’établissement et mettent en avant les actions pédagogiques menées au sein du lycée. Aujourd’hui, un projet d’intégration de la section CAP PoissonnierLe titulaire d’un CAP Poissonnier assure la réception, le stockage, la transformation et la commercialisation des produits de la Mer et de certains poissons d’eau douce. Il sait mettre en valeur les produits divers et il doit être capable d’assurer leur vente en autonomie. Le titulaire de ce diplôme peut travailler dans des poissonneries indépendantes, des poissonneries traiteurs, chez des grossistes, dans des entreprises de mareyage, dans des restaurants ou en grande surface au rayon poissonnerie. Les qualités requises pour être un bon poissonnier traiteur sont une bonne connaissance des produits aquatiques, tout en prenant en compte le développement durable. Le respect des règles d’hygiène est important et il faut aussi être en bonne condition physique, les horaires du poissonnier ne sont pas toujours faciles. Etre poissonnier, c’est une vocation !Parce que l’environnement durable et le cadre océanique sont essentiels à leur formation, la classe de terminale CAP Poissonnier a organisé une sortie culturelle à l’hôtel Intercontinental de Moorea, avec le soutien de l’association TE MANA O TE MOANA. Pour financer leur sortie, les élèves ont organisé une vente de plats.Lors de cette petite excursion pédagogique, les élèves ont du répondre à un questionnaire et observer le bouturage de corail. Ils ont fait un inventaire de la biodiversité sur le sentier sous-marin et ils ont aussi visité le centre de soin des tortues marines et des dauphins. Les informations principales qu’ils ont retenues devaient compléter une carte mentale.Les objectifs de ce projet pédagogique étaient multiples : Cette expérience a permis de renforcer la coopération au sein de leur classe, de l’équipe pédagogique et elle a favorisé les relations élèves-professeurs. Egalement, les élèves ont montré un grand intérêt pour l’écosystème marin, une certaine curiosité pour les relations entre les espèces marines aussi : Leur habitat, leur mode de vie, leur régime alimentaire… tout ceci afin de comprendre l’intérêt de la préservation de nos ressources marines.Encore plus qu’une simple sortie scolaire, les CAP Poissonnier ont été confortés dans leur choix de filière, encore toute nouvelle sur le territoire, avec cette réalisation que tout est à porté de main et mais qu’il est essentiel de préserver cette belle richesse marine pour pouvoir en faire profiter les générations futures.Infos : lycée polyvalent de Saint-JosephTéléphone : 40 54 13 10Email : secdir@lpjo.ddec.edu.pf ourriel directeur, Vetea Araipu : diretab@lpjo.ddec.pf Facebook: Lycee-St-Joseph-PunaauiaSite web du lycée : www.lpsj.p :// www.lpsj.plog : La gazette de Saint Joseph/ Punaauia : http://lagazettelpjo-fr.over-blog.com/