Graine de talent: Les Bac Pro Esthétique au salon de la beauté et du bien-être

PAPEETE, le 11 décembre 2018- Dans le cadre du projet « graine de talent », Tahiti infos publie une série d’articles rédigés par les élèves du lycée Saint-Joseph. Ils parlent de la vie de l’établissement et mettent en avant les actions pédagogiques menées au sein du lycée. Aujourd’hui, le baccalauréat « Esthétique, Cosmetique et Parfumerie »



Le baccalauréat professionnel « Esthétique, Cosmétique et Parfumerie » se prépare en 3 ans dont 22 semaines de formation en entreprise. Le titulaire de ce baccalauréat réalise des soins esthétiques et vend des services et des produits de parfumerie. Il maîtrise les techniques professionnelles nécessaires pour concevoir et réaliser divers soins esthétiques. Il vend des produits cosmétiques et des services, en fonction de la demande des clients, et peut participer à l'animation d'un espace de vente. Il prend part à la gestion des produits et des équipements. Le bachelier/ la bachelière exerce son activité dans les instituts de beauté, les parfumeries, ou les entreprises de distribution de produits et de matériels et peut également travailler dans les entreprises de fabrication de produits et de matériels professionnels. Après quelques années d'expérience il/ elle peut gérer son propre institut. Pour plus de renseignements : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Esthetique-cosmetique-parfumerie



Le salon de la beauté et du bien-être s'est déroulé sur la place To'ata du jeudi 29 novembre au 02 décembre 2018.



Les élèves de seconde et terminale Baccalauréat professionnel ECP ont mis en place un stand de 9m2. Elles y ont préparé une petite cabine pour proposer des soins et prestations à petits prix, comme des épilations et des modelages. Des poses de vernis ainsi que des modelages de mains, pouvaient se faire également sur des postes de travail aménagés devant la cabine. Les élèves ont animé le stand par équipe durant les 4 jours, accompagnées de professeurs de différentes matières. Le bénéfice des prestations va servir à financer les futurs projets pédagogiques, comme la sortie au laboratoire de cosmétologie, avec la réalisation d'un produit.



Les élèves ont exprimé leur ressenti face à cet évènement:

"C'était génial, nous avons pu mettre en avant le relationnel, et le contact avec les clients, ce qui est un atout essentiel pour notre métier. Nous étions motivées car nous savons qu'à la fin nous allions être récompensées, non seulement par le futur projet de madame Reichart mais aussi récompensées en expérience et en aventure » témoigne Emma. Pour Marie-Dolorès : « Le fait d’avoir, parfois, comme le vendredi, à assumer l’animation sans professeur d’esthétique, nous a mis en condition de responsable : Nous devions gérer le stand, les encaissements, les rendez-vous, les prestations seules, comme des professionnelles, c'était vraiment enrichissant. »



Le bilan fut très positif, à la fois pour les élèves très investies ainsi que pour leurs enseignants, et, au vu des recettes, pour l’ensemble des bénéficiaires des soins beauté et bien-être !





Suivi article : Mme Heihere Reichart, professeur d’Esthétique