Grâce aux JO, Taiarapu-Ouest aura de l’eau potable

Tahiti, le 24 janvier 2023- La commune de Taiarapu-Ouest a signé une convention de prêt avec l’Agence française de développement (AFD) d’un montant de 104 millions de Fcfp. Cette somme est destinée à financer d'importants travaux sur le réseau d'eau et notamment garantir l'accès à l'eau potable à Teahupo'o qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024.



La commune de Taiarapu-Ouest qui regroupe Teahupo'o, Vairao et Toahotu vient de signer une convention de prêt avec l’Agence française de développement (AFD) pour un montant de 104 millions de Fcfp, comme annoncé dans un communiqué mardi. D'importants travaux vont être entrepris afin d'améliorer le réseau d'eau et garantir l'accès à l'eau potable pour les habitants des trois communes associées. Ils consisteront à la rénovation du réseau sur plus de 6 km et à la pose de 180 compteurs d’eau individuels. Comme précisé dans le communiqué, "à un an et demi des Jeux olympiques, dont l’épreuve de surf se déroulera à Teahupo’o, la commune de Taiarapu-Ouest souhaite garantir un service en eau potable fiable pour les délégations sportives, touristes et médias qui se rendront sur place.” La population de la commune appréciera également.