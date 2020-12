Gotz expose à la galerie des Tropiques

TAHITI, le 1er décembre 2020 - Dans la continuité de son travail corps/abstraction, l’artiste Gotz présente ses toiles à Tahiti après une apparition à Moorea en août. Ce sont de nouveaux tableaux qui mènent l’artiste vers toujours plus de liberté et de recul.



En 2019, Gotz n’a rien montré de ce qui l’anime. En août dernier, il a présenté vingt toiles à Moorea. Il était chez Moo boutique & Gallery dans la baie de Cook.



Le voici à Tahiti avec de nouveaux tableaux. Il est à la galerie des Tropiques. L’événement est plus conséquent. Il y a cette fois-ci une quarantaine de toiles récentes.



Ce sont " des œuvres qui flirtent entre présence et abstraction. Une peinture toute en énergie et en matière, une quête de la lumière où s’expriment les forces vitales qui animent l’univers et l’humain ", décrit la galerie.



Les titres des œuvres témoignent de la dimension poétique de ses thèmes : "Unions Sidérales", "Minotaure", "Chants Quantiques", "Amours de Pierres" ou "Sous la surface".



L’artiste explique, lui, qu’il poursuit sur le même chemin. Il est dans la continuité de son travail corps/abstraction.



Il reste concentré sur " l’émotion et les énergies qui nous animent ". L’artiste se focalise sur les contrastes. Celui des couleurs mais également celui de la matière. "Le travail de la matière a toujours beaucoup d’importance pour moi."



L'art abstrait, une voie vers la liberté



Il ne cherche plus, ou de moins de moins, à reproduire ce qu’il voit. Il se débarrasse de l’image, de la représentation. Ainsi, il se sent beaucoup plus libre.



Il peut alors " aller dans plus de directions ". Ce faisant il pense aux visiteurs, aux amateurs de peinture. Selon lui, un tableau qui ne peut pas être décodé de prime abord est en perpétuel renouvellement. " On le redécouvre sans cesse. "



La peinture abstraite est le contraire de la figuration très réaliste. Elle est une forme d’art contemporain qui ne représente rien de particulier.



Elle suit différents codes dans sa réalisation. Elle en appelle aux sens et à l’imagination de ceux qui la regardent. Elle suscite des émotions et permet de créer une véritable expérience visuelle.



Elle nécessite sans doute une certaine sensibilisation. Aussi Gotz conçoit-il le besoin d’adaptation du public. " Les Polynésiens ne sont pas accoutumés à l’art abstrait. "



Appréhender l’œuvre demande un certain effort. " Il s’agit de rester dans la sphère émotionnelle, il ne faut pas aller dans la sphère intellectuelle ", prévient-il.