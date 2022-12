Gotz : de la figuration à l’abstraction

TAHITI, le 8 décembre 2022 - L’artiste peintre Gotz expose jusqu’à samedi à la salle Muriāvai. Il a démarré sa nouvelle exposition en peignant des modèles avant de laisser, petit à petit, disparaître les corps de la toile. Un voyage qui mène le visiteur vers un univers toujours plus abstrait.



La dernière fois que le public a pu découvrir les œuvres de Gotz c’était en 2020 lors d’une exposition collective avec Jean-Luc Bousquet et Bernard Berbille, salle Muriāvai. Depuis, l’artiste peintre s’est lancé dans un projet d’exposition en solo. Ses toiles sont visibles jusqu’à samedi à la salle Muriāvai de la Maison de la culture. D’emblée, ce qui frappe c’est le nombre de tableaux. Il y en a 50, de différents formats. “ C’est vrai que je suis productif ”, admet Gotz avec une pointe d’humour.



Il a démarré il y a deux ans avec une série de peintures de modèles. “ J’avais l’intention de présenter des femmes .” Elles sont là. Elles sont des corps dansants. Ce sont des femmes chamans, des femmes en lien avec les éléments, accompagnées ou non d’animaux totémiques. Sans ces derniers, Gotz trouvait que les corps “ flottaient dans l’espace ” : “ Je ne savais pas trop quoi en faire. ” En ajoutant des animaux – et en particulier des poissons –, il a pu apporter un mouvement à l’ensemble.



“J’ai fini par m’en débarrasser”



Au fil des semaines, les corps ont fini par disparaître laissant place à des formes toujours plus abstraites. “ J’ai fini par m’en débarrasser complètement .” En cheminant dans l’exposition, l’évolution apparaît nettement. La peinture figurative plaît à l’artiste, “ mais je n’arrive pas à m’y tenir ”, reconnait-il. “ Dans ce cas, ce n’est pas la peine d’insister. ” Les corps pour lui sont comme des guides.



D’un autre côté, l’abstraction pour Gotz est quelque peu “ difficile ”, avoue le peintre. Car il faut trouver un fil conducteur, “ sans cela le chaos surgit et rien ne s’organise sur la toile ”. Mais au fond, dans les corps, ce qui l’intéresse vraiment, ce n’est pas tant les formes que la texture, la lumière. “ Le nœud de mon travail c’est cela, c’est aussi l’énergie, le mouvement, tout le reste n’est que prétexte .”



Il sait que les œuvres abstraites demandent au visiteur un certain entraînement pour se laisser percevoir tout à fait. Pour l’artiste, cela implique un certain lâcher-prise. “ Il faut accepter que l’autre s’approprie la toile, que le visiteur voit ce qu’il a envie de voir et non ce que j’y ai mis. ” Mais au final, c’est le gage d’une plus grande “ liberté ”.





Aider le processus créatif à se mettre en place



Chacune des toiles de Gotz présente du relief, plus ou moins ténu. “ Je n’arrive pas à travailler sur quelque chose de lisse. Il me faut du répondant. Ensuite, je choisis ou non de le mettre en avant. ” Il prépare le fond de plusieurs toiles qu’il fait évoluer en même temps. Il passe une pâte en acrylique blanche puis “ texture ” son fond. “ J’ai plein de technique pour cela : j’occulte ; je réhausse. C’est la base de tout, la matrice .” Puis, petit à petit, il place des formes, dépose des couleurs qui changent au fil de son travail. Lorsqu’il démarre, il ne sait jamais ce qui va ressortir. “ Et tout à coup, quelque chose se passe ”, raconte Gotz. Il préfère “ aider le processus créatif à se mettre en place ” plutôt que de “le diriger ”. Il part du bleu, du jaune, du vert ou du rouge, cherche l’équilibre et l’harmonie des teintes. Le vert du départ peut passer au rouge, ou inversement. Rien n’est jamais ni décidé, ni arrêté.



En parallèle, Gotz n’a pas pour autant abandonné la bande-dessinée. Le 13e opus de Pito Ma est “ presque terminé ”. Il reste quelques planches à réaliser. Il aura pour thème le mā’a et devrait sortir en 2023.





Pratique



Jusqu’au samedi 10 décembre salle Muriāvai. Horaires d’ouverture : de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à midi le samedi.

Entrée libre et gratuite.



Contacts



Renseignements au 40 54 45 44.



Page FB : Maison de la Culture de Tahiti / Page FB : Médiathèque de la Maison de la Culture

Contactez l’artiste par mail :



