Google dévoile un nouveau modèle de sa ligne Pixel, habité par une puce intelligente

Mountain View, Etats-Unis - AFP - Lundi 2 août 2021 - Google a dévoilé lundi le nouveau modèle de sa ligne de smartphones Pixel, le Pixel 6, habité par une puce maison, aux capacités relevant de l'intelligence artificielle.

Le modèle Pixel 6, dont la sortie commerciale interviendra plus tard cette année, a une capacité 5G ultra-rapide et est conçu autour d'une puce Tensor, élaborée sur les modèles des processeurs des centres de données, utilisant l'intelligence artificielle. "Il s'agit essentiellement d'un système mobile sur une puce conçue autour de l'intelligence artificielle", a déclaré Rick Osterloh, vice-président senior de Google Devices, lors d'un briefing au siège de la société dans la Silicon Valley. "Nous sommes très enthousiastes. Nous préparons le terrain pour une croissance de l'entreprise", a-t-il ajouté.



La gamme Pixel de Google n'a conquis qu'une faible part du marché mondial des smartphones dominé par Samsung, Apple et les fabricants chinois. Les téléphones Pixel ont été considérés comme un moyen pour Google de présenter les capacités de son système d'exploitation mobile Android, gratuit, établissant une norme pour les autres fabricants de smartphones. "Nous avons toujours pensé nos produits hardware dans le contexte de faire avancer l'informatique", a encore indiqué Sundar Pichai, directeur général de Google. "Notre puce Google Tensor personnalisée a demandé quatre ans de travail, et s'appuie sur deux décennies d'expérience informatique de Google", a-t-il souligné. "La combinaison du hardware avec le logiciel du Pixel 6 augmente la capacité du smartphone à comprendre ce que les gens disent, ce qui ouvre une nouvelle étape vers un avenir +d'informatique ambiante+", a expliqué Rick Osterloh.



L'expression fait référence à la possibilité d'accéder à Internet ou à une puissance de calcul, de manière conversationnelle à tout moment, comme décrit dans le film d'anticipation "Her", sorti en 2013. C'est l'idée d'un univers "où vous êtes capable d'interagir naturellement avec les ordinateurs tout autour de vous", a encore souligné M. Osterloh. "Nous voyons le téléphone mobile être au centre de tout cela dans un avenir prévisible."



Côté caméra, une gamme de capteurs pour la photographie se situe dans une bande à l'arrière du smartphone, le Pixel 6 ayant un écran bord à bord de 6,4 pouces (16,2 cm) et le modèle Pro étant légèrement plus grand. Le passage de Google à Tensor intervient alors que le monde est confronté à une pénurie mondiale de puces qui a entravé la production de plusieurs types de produits allant des voitures aux ordinateurs. "À certains égards, c'est une chance que nous contrôlions en quelque sorte notre propre destin", a déclaré M. Osterloh à propos de la crise dans l'approvisionnement des semi-conducteurs. "Nous pensons pouvoir traverser la crise et que les choses s'amélioreront vers la fin de l'année", a ajouté le dirigeant de Google Devices. La date de sortie et le prix du Pixel 6 n'ont pas été divulgués.