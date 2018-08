Golf - South Pacific Junior Open : La victoire pour Ari De Maeyer

Parole à Francis Mayès :



Quelques mots sur cette compétition ?



« Le tournoi calédonien South Pacific Junior Open, qui compte pour le classement mondial amateur, prend de l’importance d’année en année. Il y avait des équipes venant d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Papouasie et bien sur plusieurs équipes de Nouvelle Calédonie. La venue de la Chine et d’autres nations du Pacifique a été évoquée pour l’année prochaine. L’organisation a été parfaite et le temps clément. Les conditions de jeux ont été excellentes avec des greens ultra rapides. »



Quelques mots sur la délégation ?



« Il fallait, pour composer l’équipe, avoir obligatoirement un joueur U13 (moins de 14 ans) et une fille. Nous avions avec nous Nicolas Changarnier (+ 0,4 d’index) qui est actuellement en formation en Nouvelle Zélande à Wellington et qui a fêté ses 18 ans pendant le tournoi. Il a fait une très belle performance au premier tour en jouant 71 (-1). »



« Flavia Reid-Amaru (3,3 d’index) était également présente. Elle a 15 ans, j’ai eu la chance de l’entrainer pendant deux ans avant qu’elle n’intègre le pôle espoir France, c’est la seule de l’Outremer dans ce cas de figure. Ari De Maeyer (3,9 d’index) n’a que 13 ans et il est très prometteur pour son âge. Je l’entraine également, il est un pur produit de l’école de golf fédérale »



« Dimitri David, (6,5 d’index) que j’entraine également, a 13 ans. Il est, lui aussi, un produit de l’école fédérale. Il a malheureusement eu moins de réussite dans cette compétition mais il n’a pas démérité car le niveau était très relevé, avec plus de 18 joueurs et joueuses ayant un index en-dessous de zéro. »