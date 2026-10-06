

Golf - Excelsior “renaît de ses cendres” aux interclubs

Tahiti, le 19 octobre 2026 - Les phases finales des championnats de Polynésie par équipes de golf se sont déroulées, le week-end dernier, sur le parcours de Tahiti. Excelsior a glané le titre au bout du suspense contre l’équipe d’Atimaono en finale (4-3). Une récompense pour l’association qui n’avait encore jamais remporté cette compétition.



Bis repetita au golf international de Tahiti. Quelques semaines après la finale à couper le souffle de la Pacific Cup entre la sélection féminine du Fenua et la Nouvelle-Zélande, c’était au tour des championnats de Polynésie mixte par équipes de se décider sur le trou ultime du parcours.



Opposés à la redoutable formation d’Atimaono, ce sont les hommes de Jean-François Cazaux, capitaine et vice-président d’Excelsior, qui ont eu le dernier mot lors de la finale. Ils se sont imposés sur le score de 4 à 3 et décrochent ainsi leur première victoire dans cette compétition.



“Je suis fier de l’équipe” Cette victoire est un aboutissement tout ce groupe “qui renaît un peu de ses cendres”, confie Jean-Marc Trondle, président de l’AS Excelsior golf. “C’est le renouveau du club qui est composé de quelques jeunes encadrés par des joueurs d'expérience. Je suis fier de l’équipe”, conclut avec le sourire le dirigeant.



Une émotion partagée par Jean-François Cazaux : “Cela a été un beau combat tout au long de la compétition avec des matchs dans une belle ambiance. C’est une nouvelle aventure qui commence bien pour notre club”.



La formation de Fei Pi, qui s’était inclinée contre le futur champion en demi-finale (2-5), est parvenue à monter sur le podium grâce à son succès en petite finale face à Central (5-2). Les pensionnaires de Moorea ont terminé quant à eux à la cinquième place du tournoi.



De prochaines compétitions sont attendues sur le green, dès ce week-end, avec la Hydratis Golf Cup, dernière épreuve individuelle comptant pour le Championnat de Polynésie avant les playoffs qui opposeront les 50 meilleurs golfeurs du Fenua en novembre prochain.



Classement 1er Excelsior



2e Atimaono



3e Fei-Pi



4e Central



5e Moorea





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 19 Octobre 2026 à 18:01 | Lu 169 fois



