Golf : Coupe du président, une forte participation pour le premier tournoi de l'année

PAPARA, le 22 janvier 2019 - La Fédération polynésienne de golf a organisé dimanche dernier à Atimaono la 4ème édition de la Coupe du président. Le premier tournoi de l'année qui a vu la participation de 130 joueurs sur les greens de Papara.



Les amateurs de la petite balle blanche avaient rendez-vous dimanche dernier du côté du golf de Atimaono. La Fédération polynésienne de golf (FPG) y organisait la 4ème Coupe du président mémorial Jean et Olivier Bréaud, en l'honneur des pionniers du golf à Tahiti.



Et pour le premier tournoi de l'année 130 joueurs ont répondu présent sur les greens de Papara. Le format de jeu proposé était celui du "scramble". Les joueurs formaient des équipes de deux et affrontaient en face-à-face une autre équipe. Chaque golfeur de chaque équipe avait le droit de frapper deux balles, la meilleure étant celle retenue. "C'est un format de jeu très convivial qui ravit les joueurs", a indiqué Christian Lausan, président la FPG.



Une formule de jeu qui a permis à certains de réaliser de bonnes performances. Ainsi Michel Cuneo et son coéquipier Pedro Torres ont réalisé le meilleur score "brut" du tournoi en bouclant le parcours de 18 trous en 69 coups (soit 3 coups sous le par).