Glissement de terrain en Inde: 11 morts, plus de 50 disparus

Guwahati, Inde | AFP | vendredi 01/07/2022 - Au moins onze personnes ont péri dans un glissement de terrain qui a enseveli un camp de construction ferroviaire dans le nord-est de l'Inde, et les secours tentaient toujours de retrouver plus de 50 disparus, selon les médias locaux.



Un fonctionnaire de l'Etat de Manipur, où l'incident a eu lieu, a annoncé que 25 personnes avaient été secourues.



La plupart des victimes étaient des soldats de réserve de l'armée territoriale qui travaillaient sur le projet ferroviaire.



"La perte de vies, y compris de membres de nos forces armées, est profondément attristante", a écrit le ministre en chef de Manipur, N. Biren Singh, sur Twitter, ajoutant que plus de 50 personnes étaient toujours portées disparues.



Le nord-est de l'Inde, région isolée, a été frappé par de fortes précipitations ces dernières semaines, provoquant des glissements de terrain et des inondations.



Au début de l'année, au moins dix personnes ont péri dans des inondations et des glissements de terrain à la suite de précipitations d'une violence inhabituelle dans plusieurs régions de l'Inde.



Selon les experts, le changement climatique augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde, y compris en Inde. Par ailleurs dans ce pays, les barrages, la déforestation et les projets de développement contribuent aussi aux catastrophes dont le bilan humain s'aggrave.

le Vendredi 1 Juillet 2022 à 06:23 | Lu 35 fois