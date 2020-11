Gladys Piokoe, prix du public au salon du livre

TAHITI, le 15 novembre 2020 - Un concours de nouvelles a été organisé dans le cadre du salon du livre. Plus d’une centaine de personnes ont participé à ce concours en français et en reo tahiti. Trois prix ont été attribués ce dimanche.



" Des pages de souvenirs, de rêves, de rires, d’insouciance et d’imaginaire… tout sauf des pages blanches ", telle était l’invitation lancée par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) aux écrivains en herbe du territoire.



L’association a ouvert un concours de nouvelles en français et en reo tahiti sur la thématique des 20 ans.



Plus d’une centaine de plumes se sont mobilisées pour ce nouveau concours d’écriture. Les nouvelles ont été pour la très grande majorité d’entre elles, situées en Polynésie.



Elles ont été marquées par une certaine gravité, abordant des thèmes forts comme la mort, la maladie, l’éloignement.



Un jury a retenu tout d’abord 15 textes pour le concours grand public. Ces textes ont été diffusés par Tahiti Infos et Polynésie la 1ère et soumis au vote du public.



Les votes se sont arrêtés le vendredi 13 novembre. C’est l’auteur de A fa’aru’e rā i tena tūtau, ’a hoe rā i teie nei, Gladys Piokoe, qui a remporté le prix du public avec 265 voix. Cette même nouvelle a également reçu le prix du jury dans la catégorie reo tahiti.



Le jury a ensuite retenu la création de Boniface Ioana-Hauata pour 20 ans de courage. Cette nouvelle a obtenu le prix du jury en français.



Un coup de cœur du jury a également été donné à 1ère génération de Vincianne Piquet-Gauthier. Les prix ont été annoncés dimanche. Retrouvez ces quatre nouvelles récompensées en lecture dans nos pages.