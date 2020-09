Gillian Osmont nouveau patron des courts

Tahiti, le 20 septembre 2020 - Gillian Osmont, 17 ans, s'est imposé dimanche à Fautaua en finale des championnats de Polynésie de tennis en simple 2ème série. Ce dernier a eu raison en deux sets de Reynald Taaroa (6-2; 6-3), s'offrant ainsi son premier sacre.



Avec les absences de Ridge Chung et de Heve Kelley, qui se sont partagé les sept derniers titres de champions de Polynésie de tennis en simple, il y avait une place à prendre cette année. Et les jeunes loups, Gillian Osmont (17 ans) et Reynald Taaroa (20 ans), respectivement tête de série numéro un et deux du tableau 2ème série.



Au vu des tours précédents, Gillian Osmont, tout juste revenu de France après six ans de sport-études dans l'Hexagone, est celui qui laissait la plus belle impression. Ce dernier n'avait concédé aucun set avant la finale, en disposant à chaque fois assez facilement de ses adversaires. De son côté, Reynald Taaroa a dû à chaque fois batailler pour valider sa place en finale. Tout d'abord contre Angelo Yersin (6-2 ; 3-6 ; 6-4), avant de se défaire de Landry Lee-Tham en demi-finale, également en trois manches (4-6 ; 6-1 ; 6-3).



Reynald Taaroa trop fébrile au service



Les deux grands espoirs du tennis tahitien se sont ainsi retrouvés dimanche en finale, pour se disputer le titre de nouveau patron des courts du fenua. Dans des conditions de jeu très compliquées, avec des rafales de vent qui se sont abbatues tout au long de la partie, c'est Gillian Osmont qui s'en est mieux sorti. Ce dernier a notamment profité de la fébrilité de son adversaire au service, en s'emparant trois fois de la mise en jeu de Taaroa. Le sociétaire de l'AS Phénix n'a plus eu qu'à assurer ses jeux de service pour s'adjuger la première manche 6-2.



Dans le deuxième set, le joueur de l'AS Aorai a eu toujours autant de mal à s'adapter aux conditions climatiques. Gillian Osmont en a profité pour le breaker d'entrée. Mais dans la foulée, Reynald Taaroa s'est rebiffé, en s'emparant à son tour du service de son adversaire, avant de confirmer son break (2-1). Une résistance qui n'a pas duré, car dans les cinquième et septième jeux, Reynald Taaroa a concédé deux nouveaux breaks (5-2). Gillian Osmont a ainsi eu l'occasion de conclure la partie sur son service. À l'orgueil, Reynald Taaroa a remporté ce jeu et retardé le sacre de son vis-à-vis (5-3). Mais comme tout un symbole, c'est sur un ultime break que Gillian Osmont l'a finalement emporté. L'intéressé s'est imposé sur le score de 6-2, 6-3 après un peu mois d'une heure et demie de jeu. "Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges à cause du vent. Mais j'ai réussi à m'adapter, pour faire le moins de fautes possible et pour l'emporter", a indiqué le nouveau champion de Polynésie. "C'est dommage que Ridge et Heve n'aient pas participé cette année au tournoi, parce que c'est toujours bien de jouer contre les meilleurs. Mais je reste quand même fier de mes performances", a jouté l'intéressé.



Le jeune homme s'offre par ailleurs son deuxième titre cette année, après avoir décroché le mois dernier le titre de champion en double avec son partenaire Greig Teriitanoa.