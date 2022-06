Gillian Osmont jouera pour le bronze au tennis

Tahiti, le 22 juin 2022 - Dernier Tahitien en lice au tennis, Gillian Osmont a été éliminé, mercredi, en demi-finale en simple par le natif de Saipan et grandissime favori du tournoi, Colin Sinclair (6-1, 6-2). Osmont jouera néanmoins pour une médaille de bronze.



Pas d'exploit pour Gillian Osmont, mercredi, en demi-finale du tableau masculin en simple. Opposé au natif de Saipan et grand favori du tournoi de tennis, Colin Sinclair, le numéro un polynésien, dernier rescapé de la sélection tahitienne, a été dominé en deux sets par son adversaire. 6-1, 6-2 pour Sinclair qui n'a pas trainé en s'imposant en un peu plus d'une heure. Sorti en demi-finale, Osmont jouera néanmoins pour une médaille de bronze. Le bronze que l'équipe masculine a déjà décroché,vendredi dernier, lors du tournoi par équipe.



Pour les autres Tahitiens engagés, Heimanarii Lai San a été sorti par le même Colin Sinclair en huitièmes de finale. Reynald Taaroa a également été stoppé au même stade de la compétition. Et Robert Chonvant a dû abandonner au deuxième tour.



Chez les dames, Mehetia Boosie a été éliminée en quarts de finale. Sa compatriote de Raiatea, Vaiani Dusserre Valleaux a été stoppée au second tour. Quant à Jennifer Ly et Kira Fong Loi, elles se sont arrêtées dès le premier tour.