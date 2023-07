Gill Handerson, des podiums à la terre

TAHITI, le 5 juillet 2023 - Il voulait travailler pour une compagnie aérienne. Gill Handerson, qui a été Mister Tahiti en 2016 et sportif médaillé aux championnats du monde de jiu-jitsu en 2019 aux États-Unis, est aujourd’hui éleveur de poules. Il a livré ses premiers œufs bio lundi matin.



Étudiant, sportif de haut niveau, candidat à des élections de mister… Gill Handerson, 26 ans, a déjà eu plusieurs vies. Aujourd’hui, il se lance dans l’agriculture. Il est éleveur de poules pondeuses à Arue, il a planté quelques arbres fruitiers et installé des ruches sur son terrain. Le tout se fait sans intrants chimiques pour le respect de la terre, des animaux et donc de l’homme.



Concours et compétitions



Gill Handerson naît en 1997 à Tahiti. Il va à l’école et au collège à Arue, puis au lycée à Pirae. Petit, il n’a pas une idée précise et arrêtée du métier qu’il veut exercer. “ Mais j’ai toujours voulu travailler soit comme personnel naviguant professionnel ou bien comme pilote de ligne. ” Il obtient un baccalauréat scientifique à Don Bosco en 2015 et s’inscrit en licence d’anglais à l’Université de la Polynésie française. “ Je me disais que cela pourrait toujours me servir .”



En parallèle, il fréquente les podiums locaux et internationaux. En 2016, il est sollicité pour participer au concours de Mister Tahiti. Gill Handerson, qui n’est pas novice dans le domaine puisqu’il a remporté le titre de l’élection de mister dans son lycée, se lance dans l’aventure. Cette année-là, ils sont douze à se présenter au titre pour succéder à Rangitea Bennett, Mister Tahiti 2014. “ On a pris plaisir à offrir un beau spectacle avec les autres candidats. ” Lesquels sont devenus des amis.



Gill Handerson est élu Mister Tahiti le 15 avril 2016. “ J’ai vraiment bien aimé participer au concours. On a fait de nombreuses visites et activités, participé à des répétitions, surtout on a rencontré beaucoup de gens .” En plus de savourer les différentes étapes de cette aventure, Gill Handerson a retiré bien des bénéfices de sa démarche. “ Cela m’a aidé à combattre ma timidité .”



En mars 2017, il prend la direction de Paris pour défendre les couleurs du fenua à Mister France. “ C’était la première fois que je découvrais la métropole. J’ai fait la connaissance de gens venus d’horizons variés, vu la capitale, visité. C’était vraiment bien ! ” Il pratique également le jiu-jitsu polynésien à haut niveau. Il participe à plusieurs compétitions dont les championnats du monde SJJIF de 2019 aux États-Unis qu’il remporte en ceinture blanche.



L’aviation en projet



Gill Handerson restera six mois à l’université. “ J’aimais apprendre l’anglais, mais les conditions d’apprentissage ne m’ont pas plu. Par exemple, il y avait tellement d’étudiants qu’il fallait arriver très tôt pour être sûr d’avoir une place en classe .” Il imagine un temps prendre des cours de pilotage. “ Mais c’était beaucoup trop cher .” Il se tourne alors vers une formation de personnel navigant professionnel. Il va à Montpellier pour suivre théorie et pratique. “ Cela a duré trois mois, j’ai réussi les deux épreuves .” Mais le rêve tourne court. Le Covid met un terme à son projet. “ Quand les vols ont repris, je n’étais plus chaud pour continuer .”





“On est ce que l’on mange”



Pendant le Covid, Gill Handerson se met à planter quelques végétaux pour sa consommation personnelle. Il adopte aussi quelques poules. “ J’ai toujours aimé les animaux et j’ai constaté que de très nombreux consommateurs recherchaient des produits de qualité .” Une idée germe. Pourquoi ne pas se lancer dans l’agriculture bio ? “ Mon objectif est de faire de bons produits, de respecter le bien-être animal, l’environnement. ” Selon l’éleveur, cela devrait “ être la norme ”. En effet, “ on est ce que l’on mange ” ! Aussi, “ ce qui est bénéfique pour l’environnement, les plantes et les animaux est bénéfique pour nous. Si les poules peuvent avoir accès à du soleil, de l’herbe et de l’espace, alors tout le monde est gagnant ! ”



Il y a un an, Gill Handerson rappelle un ami de lycée, Ariihau Pommier. Basé à Arutua, il a lui aussi un élevage de poules pondeuses et travaille avec son père, Steeve Pommier. La structure a été la première du genre à être certifiée bio en 2021. Les deux éleveurs des Tuamotu orientent le prétendant tahitien vers Sylvain Todesco, consultant et formateur. Ainsi accompagné, Gill Handerson peut réaliser les études préalables nécessaires au projet, il conçoit et construit les bâtiments avec l’aide de son père.



Respecter une réglementation stricte



Son élevage est installé sur deux plateaux à Arue, quartier Erima. Il y a pour l’instant une poussinière, un poulailler de 50 mètres carrés pour respecter les normes (six poules au maximum par mètre carré) et un parcours arboré de 1 200 mètres carrés (quatre poules maximum au mètre carré). Gill Handerson suit ensuite une formation en travaillant directement dans des structures existantes à Arutua et à la Presqu’île. Pour obtenir la certification, la règlementation est extrêmement stricte. Elle concerne l’hygiène, la structure, l’espace, l’alimentation… Il faut être vigilant et penser en amont à l’organisation et la mise en place.



Gill Handerson possède à présent 285 poules. Il a livré ses premiers œufs, certifiés bio par Bio Fetia, le lundi 3 juillet. Il aime passer ses journées au contact de la nature et s’occuper des animaux. Il envisage d’augmenter le nombre d’animaux. Selon Sylvain Todesco, pour qu’un élevage soit viable, il faut au minimum 500 à 600 poules pondeuses. “ À 1 000, on est vraiment bien .” Le terrain de Gill Handerson est suffisamment grand pour construire de nouveaux bâtiments. En attendant, il diversifie son activité avec des fruits et du miel. Il a trouvé le temps de se former à l’apiculture. Inutile de préciser que, pour ces produits aussi, la qualité sera au rendez-vous.



Contacts



FB : Le Goût du Bio

Tél. : 87 75 54 69

[email protected]



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 5 Juillet 2023 à 17:05 | Lu 279 fois