Gianni Infantino guest-star du Festival des îles

Tahiti, le 7 juillet 2023 - Quatre ans après sa dernière édition, le très populaire Festival des îles fera son retour du 17 au 22 juillet. Et pour la cérémonie d'ouverture au stade Pater, le président de la Fifa, Gianni Infantino, est également attendu.



C'est l'événement foot de l'année au fenua. Quatre ans après sa dernière édition, le Festival des îles fait son retour du 17 au 22 juillet entre Fautaua, Pater et les complexes sportifs de Dragon et de JT. La fédération tahitienne de football annonce plus de 1 200 participants, issus de 23 îles et de tous les archipels du fenua. Et pour marquer un peu plus son retour, le Festival des îles, qui fête sa 12e édition cette année, attend un invité de marque. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, sera présent le 17 juillet au stade Pater pour la cérémonie d'ouverture. Une première historique pour le football tahitien. Avant le Suisse aucun président de la Fifa ne s'était déplacé en Polynésie.



Le calendrier a joué en faveur de la FTF. Le patron du foot mondial est également attendu en Australie et en Nouvelle-Zélande où doit débuter le 20 juillet la Coupe du monde féminine. Et avant donc le Mondial, organisé aussi pour la première fois en Océanie, Infantino s’aménage une petite halte au fenua. La FTF profitera également de ce déplacement pour inaugurer officiellement le terrain synthétique du centre technique de Pater achevé depuis près de.... trois ans et financé entièrement par le programme “Forward” de la Fifa. “C'est un immense honneur de pouvoir le recevoir. Et ce sera l'occasion pour le président de la Fifa de se rendre compte des investissements réalisés et du développement du foot dans nos îles”, indique-t-on du côté de la Fédération tahitienne de football (FTF).

45 équipes des îles et une compétition consacrée aux jeunes



Avec le Festival des îles, la FTF offrira en effet à Gianni Infantino une belle vitrine du football tahitien : 45 équipes des îles, avec tous les archipels représentés, sont attendues pour l'événement et se mesureront aux formations de Tahiti. Les joueurs et joueuses s'affronteront au foot à onze, au beach soccer et au futsal, discipline reine du Festival.



Et autre nouveauté cette année, la FTF organise également le premier Festival des jeunes, une compétition consacrée aux espoirs de moins de 13 ans. “Ce nouveau festival permettra à la fois de dynamiser le football des jeunes dans les îles, mais aussi de détecter de nouveaux talents”, estime la FTF. “C’est une belle opportunité de regrouper les meilleurs jeunes footballeurs des archipels pour faire un état des lieux du travail effectué dans les différentes îles et ainsi proposer des perspectives d’amélioration.”



Lors de la dernière édition en 2019, l'équipe de Rapa avait remporté le tournoi de futsal face à Pirae (4-2). Au beach soccer, les Tiki Tama s'étaient imposés en finale face à Rurutu (18-6). Et au foot à onze, l'AS Mira de Moorea avait dominé l'AS Saint-Etienne, de Ua Pou. Toutes ces équipes remettent donc leur titre en jeu à partir du 17 juillet.

Vendredi 7 Juillet 2023