Géros, Chailloux et Teriitahi ambassadeurs du Pacifique à Koror

Tahiti, le 12 août 2024 – Du 14 au 16 août, le président de l'assemblée de la Polynésie française, Antony Géros accompagné de deux représentants de Tarahoi, Steve Chailloux pour le Tavini, et Tepua Teriitahi pour le Tapura, assisteront à la 4ème conférence du groupe des parlements des îles du Pacifique (GPIP) à Koror, en République des Palaos.





C'est une petite délégation de l'assemblée qui s'est envolée pour Koror afin d'assister, pendant deux jours, à la 4ème conférence du GPIP qui regroupe 18 parlements issus des trois grands espaces de la région Pacifique (Mélanésie, Micronésie et Polynésie). Ce GPIP a été créé en 2013 sous l'impulsion de l'équipe précédente à l'assemblée de la Polynésie française autour du "rôle des parlements". Comme le précise le communiqué de l'assemblée, cette plateforme de coopération interparlementaire vise en effet à débattre de questions d'intérêt commun, mais aussi à renforcer la connaissance mutuelle du fonctionnement des institutions et d'en améliorer les moyens d'action.



"Développement humain en Océanie : comment les législatures peuvent-elles renforcer la sécurité centrée sur les personnes pour les insulaires du Pacifique ? Etat actuel et perspectives futures de la sécurité alimentaire, économique, cybernétique et d'autres indicateurs de développement humain". C'est le thème retenu cette année pour cette conférence qui sera l'occasion, pour les parlementaires, de renforcer leur lien et de discuter du développement du GPIP qui jour un "rôle clé en tant qu'organisation de référence des branches législatives des îles du Pacifique". L'occasion aussi de faire un point sur "la mise en œuvre de la déclaration de Fangatapu" adoptée aux Tonga il y a un an, et d'adopter une nouvelle Déclaration.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 12 Août 2024 à 16:43 | Lu 360 fois