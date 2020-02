Gérer l'indivision plutôt qu'en sortir

Fenua Ora est parti du constat que les familles avaient entrepris le « parcours du combattant pour sortir de l’indivision ». À ce constat s’ajoute celui que « six à sept générations après le partage, c’est compliqué, car on se retrouve à revendiquer son bout de terrain ou à vendre ». Leur but est de gérer l’indivision de façon communautaire. Ils souhaitent donc permettre à des conseils de familles de prendre en charge cette gestion.

L’une des membres de Fenua Ora, Mina Tetuanui, a fait l’expérience de la gestion de l’indivision dans sa famille. Selon elle, cette gestion est moins coûteuse que la sortie de l’indivision. Et surtout, « elle respecte plus le caractère communautaire des Polynésiens ».