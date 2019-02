Gérald Darmanin attendu en Nouvelle-Calédonie sur le sujet de la défiscalisation

Nouméa, France | AFP | mercredi 12/02/2019 - Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, sera en Nouvelle-Calédonie pour 5 jours à partir de jeudi pour une visite essentiellement axée sur l'investissement en défiscalisation, a indiqué mercredi le haut-commissariat de la République.



Ce dispositif permet à des contribuables métropolitains de défiscaliser leurs investissements dans certains secteurs économiques (tourisme, logement social...) dans les territoires ultramarins.

M. Darmanin sera notamment reçu par le gouvernement collégial et le Sénat coutumier, où siègent les autorités traditionnelles kanak de cet archipel en cours de décolonisation. Un référendum sur l'indépendance y a eu lieu le 4 novembre dernier et a vu la victoire du maintien dans la France (56,7%).

Le ministre se rendra samedi sur le site de l'usine métallurgique de nickel du groupe Vale. Le géant brésilien a récemment annoncé un investissement de 500 millions de dollars, pour lequel il a demandé à Bercy un agrément pour bénéficier de la défiscalisation. Vale va investir dans une zone de stockage des résidus à sec de l'usine, alors qu'ils sont actuellement stockés humides.

Gérald Darmanin s'entretiendra avec les organisations syndicales et les acteurs économiques et se rendra lundi dans l'île d'Ouvéa.

En juillet 2018, le ministre avait effectué un premier déplacement dans le Pacifique Sud, en Polynésie française, également centré sur la défiscalisation.