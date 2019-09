Georges Cronsteadt 5e à New York

PAPEETE, le 10 septembre 2019 - Georges Cronsteadt a terminé à la 5ème place de la course de sup race du New York Sup open.



Georges Cronsteadt a participé ce week-end au New York Sup open (31 août-7 septembre), une course de stand up paddle race organisée sur la rivière Hudson par l’APP (association des professionnels du paddle surf). Le Tahitien termine à la 5e place derrière le métropolitain Arthur Arutkin 1er, l’Australien Michael Booth 2ème, le métropolitain Martin Vitry 3ème et le Hawaiien Connor Baxter, 4ème. Son coéquipier du Team 425 Pro Enzo Bennett termine quant à lui en 12e position.



Seulement une vingtaine de participants étaient au rendez-vous de cette course internationale proposée par l’APP mais de grosses pointures de la discipline étaient présentes. L’APP organisait également dans le cadre du même évènement une épreuve du championnat du monde de stand up paddle surf à laquelle avait participé Poenaiki Raioha avec succès puisque ce dernier avait terminé la compétition à la deuxième place. SB