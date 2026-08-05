

George Clooney, une icône d'Hollywood devenue homme d'influence

Venise, Italie, le 02 septembre 2026. George Clooney, héritier du star-system hollywoodien, a transformé un succès tardif en carrière exceptionnelle, devenant l'une des plus grandes stars de sa génération, tout en s'engageant régulièrement dans le débat public ou pour des causes humanitaires.





La mégastar de 65 ans appartient à une espèce devenue rare à Hollywood: celle des acteurs dont le nom constitue une marque mondiale à l'instar de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou Tom Cruise.



Sa beauté ténébreuse, son charme naturel et son charisme à l'écran lui ont valu d'être régulièrement comparé à Cary Grant.



"Je pense qu’il est meilleur dans le métier de star de cinéma que quiconque ne l’a jamais été", déclarait à son sujet le réalisateur Tony Gilroy.



Pourtant, George Clooney ne "se réduit absolument pas à sa seule beauté et à son charme, qui sont par ailleurs indiscutables", a estimé mardi auprès de l'AFP Alberto Barbera, le directeur artistique de la Mostra de Venise, laquelle a gratifié l'acteur d'un prix pour l'ensemble de sa carrière.



C'est "un immense acteur" et une personnalité "capable de prendre des positions face aux questions sociales et politiques, parfois radicales, courageuses", a-t-il ajouté.



Le succès a pourtant été long à se dessiner pour ce fils d'un présentateur de télévision d'une chaîne locale du Kentucky, né en 1961.



Arrivé à Los Angeles en 1984 pour tenter sa chance sur les conseils de son cousin Miguel Ferrer, lui aussi acteur - et fils de la chanteuse de jazz Rosemary Clooney - il enchaîne les petits rôles pendant dix ans.



Il tourne notamment 15 pilotes pour des programmes qui ne verront jamais le jour.

Consécration Il doit attendre 1994 pour voir sa carrière et sa notoriété enfin décoller, grâce à son rôle dans la série "Urgences", phénomène d'audience pendant 15 ans.



Une carrière au cinéma "demande vraiment de la chance du début à la fin", a estimé Clooney mercredi.



Après cinq saisons seulement, il refuse de renégocier son contrat afin de privilégier une carrière au cinéma.



Là aussi, les débuts sont compliqués: son premier grand rôle dans "Batman et Robin" en 1997 fut largement qualifié de désastre.



Mais l'année suivante, il renverse la vapeur en incarnant le braqueur de banque Jack Foley face à Jennifer Lopez dans le thriller "Hors d'atteinte", de Steven Soderbergh.



Les années 2000 sont celles de la consécration pour l'acteur américain. D'abord grâce à la comédie "O'Brother" (2000) des frères Coen, saluée par la critique.



En 2001, il crée une société de production avec son ami Steven Soderbergh, et produit des succès éclatants comme la trilogie "Ocean's" qui lui permet de partager l'affiche avec Brad Pitt, Matt Damon et Julia Roberts.



Avec "Syriana" (2005), un thriller d'espionnage également produit par sa société, il décroche l'Oscar du meilleur second rôle masculin.



Après avoir réalisé son premier film en 2002, le drame sombre "Confessions d'un homme dangereux", il s'attaque à une préoccupation récurrente chez lui: la liberté d'expression et la défense du journalisme.

Politique et activisme Dans "Good Night, and Good Luck" (2005), tourné en noir et blanc, il raconte le combat du journaliste Edward R. Murrow contre la chasse aux sorcières anticommuniste des années 1950 aux Etats-Unis.



En 2013, il décroche l'Oscar du meilleur film pour "Argo", dont il est co-producteur, et partage l'affiche de "Gravity", succès critique et commercial devenu l'un des films spatiaux les plus marquants du 21e siècle.



En parallèle, il mène à partir des années 2000 une activité politique et humanitaire presque aussi visible que sa carrière au cinéma.



Il s'investit dans la question du Darfour, au Soudan, dénonçant les exactions commises contre les populations civiles. Il multiplie les campagnes de sensibilisation, les déplacements sur le terrain et les interventions auprès des institutions internationales.



En 2014, il se marie avec l'avocate spécialisée dans les droits humains Amal Alamuddin.



Ils fondent ensemble la Clooney Foundation for Justice, qui oeuvre pour la défense des droits humains et de la liberté d'expression. Ils ont des jumeaux, nés en 2017..



George Clooney est aussi progressivement devenu une figure influente du camp démocrate, soutien de longue date de Barack Obama puis de Joe Biden.



Lorsqu'il obtient la nationalité française fin 2025 pour venir s'installer avec sa famille dans l'Hexagone, le président américain Donald Trump raille l'acteur qui "s'est fait plus connaître par la politique que par ses rares films, totalement médiocres".

Rédigé par AFP le Mercredi 2 Septembre 2026 à 10:45 | Lu 82 fois





