Gazpac Tahiti : “On a subi des cadences infernales”

Reste que si l’activité de l’entreprise a explosé durant ces six dernières semaines, les fortes tensions sur l’approvisionnement en oxygène médical étaient prévisibles. Il se trouve que dès le mois d’avril 2020 une convention de sécurisation a été conclue entre Gazpac et la Polynésie française pour éviter tout risque de rupture de stock, en cas de crise sanitaire. “Nous avions aussi investi dans des milliers de nouvelles bonbonnes et déjà pris nos dispositions pour mixer nos sources d’approvisionnement en oxygène. Le choix s’est porté vers des importations de Nouvelle-Calédonie et de Nouvelle-Zélande. Au plus fort de la crise on s’est même approvisionné en Chine. Nous avons toujours eu quatre isotanks positionnés sur site et prêts à l’envoi. Avec un stock tampon de 100 000 litres d’oxygène liquide à Tahiti, nous n’avons jamais été en risque de rupture de stock”, assure Myriam Balme.

En dehors de l’oxygène médical et d’autres gaz à usage médicaux (protoxyde d’azote, air comprimé, meopac, etc.), Gazpac Tahiti assure aussi la fourniture de gaz pour des besoins industriels : notamment du dioxyde de carbone pour les brasseries ou les entreprises de production de boissons pétillantes. Cette activité aussi a dû être maintenue au plus fort de la crise.