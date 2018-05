Gaston Tong Sang élu président de l'Assemblée de Polynésie française

PAPEETE, le 17 mai 2018- L'Assemblée de Polynésie française s'est réunie dans sa nouvelle composition jeudi matin pour élire son président pour la mandature 2018-2023.



Deux candidats se sont présentés : Gaston Tong sang pour le Tapura et Teura Iriti pour le Tahoera'a. Le Tavini n'a pas souhaité présenter de candidat. Les 57 représentants se sont exprimés. La candidature de Gaston Tong Sang a été supportée par 38 voix ; celle de Teura Iriti par 11 voix ; le groupe Tavini Huiraatira a exprimé huit votes blancs.



Gaston Tong Sang sera donc le 70e président de la chambre des représentants polynésiens, depuis mars 1946. Il succède à Marcel Tuihani.



Les représentants polynésiens ont également procédé jeudi matin au renouvellement du bureau de l'institution, lors d'un scrutin de liste :



La liste complète des neuf candidats a été adoptée :

Le nouveau bureau de l'assemblée est composé de six représentants du groupe Tapura Huiraatira (Sylvana Puhetini, Teina Maraeura, Frédéric Riveta, Béatrice Lucas, Dylma Aro, Isabelle Sachet), deux représentantes du groupe Tahoera'a (Teura Iriti, Vaiata Perry-Friedman) et de la représentante Tavini Huiraatira Minarii Galenon.



Les trois vice-présidents de l'assemblée pour la mandature 2018-2023 sont :

1ère vice-presidente : Sylvana Puhetini (Tapura)

2e vice-président : Teina Maraeura (Tapura)

3e vice-Président : Frédéric Riveta ( Tapura)



Les trois secrétaires sont :

1er secrétaire : Béatrice Lucas ( Tapura)

2e secrétaire : Teura Iriti ( Tahoeraa)

3e secrétaire : Minarii Galenon (Tavini)



Les trois questeurs sont :

1er questeur : Dylma Aro (Tapura)

2e questeur : Isabelle sachet (Tapura)

3e questeur : Vaiata Perry-Friedman (Tahoeraa)



L'élection du président de la Polynésie française a été fixée au vendredi 18 mai 2018 à 9 heures