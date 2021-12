Gaston Flosse obtient son inscription à Papeete

Tahiti, le 21 décembre 2021 – L'ancien président et leader du Tahoera'a-Amuitahira'a, Gaston Flosse, a obtenu mardi son inscription sur les listes électorales de Papeete en vue de sa candidature aux législatives. Il reste cependant dans l'attente de son pourvoi en cassation dans l'affaire d'Erima pour laquelle il a été condamné en appel à cinq ans d'inéligibilité prononcés avec exécution provisoire.



La troisième fois est la bonne ! L'ancien président et leader du Tahoera'a-Amuitahira'a, Gaston Flosse, a obtenu mardi sa notification de décision d'inscription –positive– sur la liste électorale de la ville de Papeete. “Ravi” de cette nouvelle, Gaston Flosse a cependant soulevé un autre problème, à savoir que l'État n'allait “pas tarder” à essayer de lui “couper l'herbe sous le pied”.



Malgré cette victoire de surface, l'ancien président reste cependant sous le coup de la peine de cinq ans d'inéligibilité à laquelle il avait été condamné par la cour d'appel en décembre 2020 dans le cadre de l'affaire d'Erima. Saisi par Gaston Flosse qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la juridiction, la Cour de cassation doit rendre sa décision, le 12 janvier prochain selon le Vieux lion. Seule une cassation et un retour de l'affaire en appel pourraient lui permettre de se présenter aux élections législatives.