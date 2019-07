Gaston Flosse éligible en sursis

PAPEETE, le 23 juillet 2019 - Le leader du Tahoeraa, Gaston Flosse, est de nouveau éligible après avoir purgé les cinq ans de privation de ses droits civiques dans les affaires du SED et des emplois fictifs. L’ancien président sera donc éligible s’il souhaite se présenter aux élections municipales de mars 2020, mais sera toujours sous la menace d’une nouvelle peine d’inéligibilité dans l’affaire de la citerne d’Erima.



Cinq ans jour pour jour après le rejet de son pourvoi en cassation dans l’affaire des emplois fictifs, Gaston Flosse est de nouveau éligible depuis ce mardi 23 juillet 2019. L’ancien président du Pays et leader du Tahoeraa a terminé de purger les peines de deux et trois ans d’inéligibilité prononcées en 2013 et 2016 dans les affaires des emplois fictifs et du SED.



On se souvient qu’avant les élections territoriales de 2018, Gaston Flosse avait épuisé tous les recours juridiques afin de tenter de faire valoir son éligibilité. Le leader autonomiste avait défendu, par la voix de son avocat, la confusion des deux peines de privation de ses droits. Or, la commission administrative de la commune de Arue, puis le tribunal de première instance et enfin la Cour de cassation avaient refusé son inscription sur les listes électorales confirmant que les deux peines devaient se cumuler.



On notera d’ailleurs au passage que Gaston Flosse n’a pas subi cinq années complètes d’inéligibilité, puisque la date retenue pour le début de sa peine a été celle du 23 juillet 2014 lors du rejet de son pourvoi, mais qu’il n’a été démis officiellement de ses fonctions de président du Pays que le 4 septembre 2014.