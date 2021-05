Gare aux tortues de Floride au fenua

Tahiti, le 25 mai 2021 - Dans un communiqué publié mardi matin, la direction de l’environnement (Diren) a signalé la vente de tortues de Floride en Polynésie française via internet. La tortue de Floride est déclarée espèce "menaçant la biodiversité" au fenua. Il est donc strictement interdit d’en vendre ou d’en relâcher dans la nature.



Dans un communiqué publié mardi, la Diren a indiqué que des internautes avaient signalé récemment plusieurs annonces de ventes des tortues de Floride en Polynésie française. La Diren rappelle que la tortue de Floride est déclarée espèce "menaçant la biodiversité" en Polynésie française depuis 2006. Il est donc strictement interdit d’en vendre, de participer à sa propagation ou d’en relâcher dans la nature. Omnivore, elle décime les petites anguilles, les chevrettes et tous les petits animaux qui vivent dans les rivières.



Originaire d'Amérique du nord, la tortue de Floride s'est répandue à travers le monde dans les années 1970. "Elle était vendue dans les animaleries et a réussi à s'acclimater dans de nombreux endroits lorsqu'elle s'est retrouvée dans la nature par accident ou volontairement abandonnée par ses propriétaires". La tortue de Floride peut atteindre jusqu’à 30 cm à l’âge adulte. Avec son plastron jaune et sa carapace dorsale vert-marron à brun, elle est reconnaissable par ses deux taches rouge-orangé sur les côtés de la tête.



Au fenua, la tortue de Floride a été signalée aux Îles-du-Vent, aux Australes (Rurutu, Tubuai et Rimatara) et aux Marquises (Hiva Oa). "Vu sa voracité", la Diren rappelle qu'il est important de limiter sa propagation pour qu'elle ne soit pas introduite dans les îles où elle n'a pas été recensée.