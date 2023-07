Gare à l'usage du cerf-volant

Tahiti, le 12 juillet 2023 – La sécurité de ses administrés étant “primordiale”, la commune de Faa'a tient à rappeler que l'utilisation des cerfs-volants à proximité des lignes électriques représente un danger de mort “souvent négligé par les parents”.



En cette période de vacances scolaires, la commune de Faa'a informe que ses policiers municipaux ont constaté une “utilisation dangereuse des cerfs-volants à proximité des lignes électriques ainsi qu'aux abords des routes sur toute la commune et près du chenal de l'aéroport”. Une utilisation dangereuse “souvent négligée par les parents”. Elle rappelle donc que le “plus grand danger est celui d'un arc électrique produit lorsque deux lignes électriques entrent en contact”. Or, lorsqu'un cerf-volant est coincé dans les lignes, les tentatives pour le décrocher poussent souvent l'utilisateur à tirer fortement sur les fils et c'est “précisément dans ces situations que le risque d'électrocution est le plus grand”.



La municipalité a aussi constaté que “de plus en plus” de cerfs-volants sont construits avec des fils de pêche en carbone qui sont conducteurs d'électricité. En dehors des risques pour les personnes, elle explique que l'accumulation de cerfs-volants sur les lignes peut provoquer des incidents sur le réseau électrique et interrompre l'alimentation de plusieurs quartiers. La semaine dernière, la police municipale de Faa'a a d'ailleurs constaté une coupure de courant dans le bâtiment qui abrite la radio Te reo o Tefana.



Enfin, La commune rappelle également qu'un arrêté pris en 2014 interdit cette pratique à proximité des lignes à haute tension. Tout contrevenant s'expose à une amende de de 4 500 Fcfp.