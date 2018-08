Garder sa jeunesse, le grand défi des îles éloignées

Herehetue, le vendredi 10 août 2018 – Aux Tuamotu, les communes de Anaa et de Hereheretue rencontrent la même problématique que la plupart des îles éloignées : endiguer l'exode des jeunes. Les tavana tentent de retenir leurs forces vives comme ils le peuvent.



" On ne va pas à Tahiti par plaisir, on le fait parce qu’on est un peu obligé. Ici il n’y a pas de travail " déplore Teanuanua Vahinehau, 24 ans, originaire de Anaa.



Les îles éloignées rencontrent de plus en plus de difficultés pour garder leur jeunesse. Comme à Anaa (500 habitants) et à Hereheretue (56 habitants), les enfants doivent d'abord quitter leurs parents dès l’âge de 11 ans pour poursuivre leur scolarité au collège, puis au lycée. Ceux qui continuent leurs études après le baccalauréat doivent s'expatrier à Tahiti, s'ils ne quittent pas la Polynésie française. Les jeunes qui décident de rentrer chez eux par la suite sont rapidement confrontés au désœuvrement et à l’ennui. " À part faire du coprah et aller à la pêche, il n’y a pas grande chose à faire ici. On s’ennuie un peu " explique Maui, 23 ans. " j’étais au RSMA (Régiment du service militaire adapté, ndlr) mais j’ai démissionné parce que ma copine vit et travaille à Hereheretue. La vie ici est différente : au moins, on ne dépense pas nos sous n’importe comment ", poursuit le jeune homme. Sa compagne Kahaia Tuteirihia, 23 ans, a une formation d'auxiliaire de santé. Elle a longtemps hésité avant démissionner : " après avoir vécu à Papeete, c’est difficile de rentrer sur son île où il n’y a pas d’eau courante, pas d’électricité et pas internet. Je suis revenue par amour pour mon île. Je ne m’imagine pas vivre ailleurs, même si à un moment donné j’ai beaucoup hésité à rester après être revenu. Finalement ici j’ai ma famille, un terrain et un travail et mon tane est revenu. On va construire notre maison et commencer une petite famille ", envisage la jeune femme.