Galerie Winkler, une exposition avec un avant-gout de Noël

Tahiti, le 27 novembre 2023 – Du 30 novembre au 23 décembre, la galerie Winkler accueille une exposition un peu particulière. Intitulé “Art Gift, Let me surprise you”, l'événement proposera la vente d'œuvres, à l'aveugle, puisqu'elles seront emballées comme un véritable cadeau de Noël.



Avec les fêtes de Noël en ligne de mire, la galerie Winkler organise, du 30 novembre au 23 décembre, une exposition spéciale de fin d'année intitulée :“Art Gift, Let me surprise you”.



D'autant plus que cette exposition sera basée sur un concept aussi surprenant qu'original, en collant parfaitement avec l'esprit de Noël. En effet, les œuvres inédites de plus d'une quinzaine d'artistes seront emballées, comme un véritable cadeau. Les acheteurs pourront donc les acquérir, mais à l'aveugle. Les audacieux qui auront acheté à l'aveugle seront ensuite tirés au sort pour remporter une autre œuvre originale, offerte par la galerie.



Le vernissage aura lieu le jeudi 30 novembre à partir de 18 heures.