Gabriel Attal en visite partielle des stands d’outre-mer au Salon de l’agriculture

Paris, le 27 février 2024 - Le Premier ministre Gabriel Attal s’est rendu ce mardi au Salon de l’agriculture à Paris, où il s’est arrêté à quelques stands d’outre-mer. Faute de temps, il a fait l’impasse sur celui de la Polynésie française. De son côté, le ministre polynésien de l’Agriculture, Taivini Teai, pourtant en déplacement depuis le 22 février, n’y a pas encore mis les pieds.



Arrivé tôt mardi matin pour la traite des vaches, le Premier ministre a déambulé dans les allées de la plus grande ferme de France qui, au passage, fête ses 60 ans. Il a eu le temps d’une incursion dans le pavillon des Outre-mer.



Gabriel Attal, visiblement dépassé par le temps, a abordé le pavillon des exposants ultramarins passé midi. Reçu sur le stand de l’Office du développement agricole d’outre-mer (Odeadom), il s’est entretenu avec les présidents des chambres d’agriculture qui lui ont fermement exposé leurs difficultés d’exploitation tout en affirmant pour la plupart de mettre en avant l’accent sur l’autonomie alimentaire. Certains, comme La Réunion, s’insurgent contre les importations de produits alimentaires ne respectant pas les normes françaises, sans compter le pillage de la zone maritime exclusive par des centaines de navires étrangers.



Le Premier ministre s’est montré rassurant et surtout attentif aux problèmes spécifiques ainsi exposés, avant de se rendre au stand de Mayotte situé face à celui de Tahiti. La veille au soir, Jordan Bardella, président du parti Rassemblement national, était longuement resté à ce stand pour écouter les doléances et exaspérations de ses exposants vis-à-vis de la situation que l’on connaît. Gabriel Attal a ensuite contourné le stand de Tahiti – pour éviter de se faire aimablement inviter à faire escale – avant de s’attarder comme prévu au stand de la Nouvelle-Calédonie. Là, dégustations et remise d’un superbe cadeau d’inspiration kanak.



Pris par le débordement horaire (le Premier ministre ne résiste pas aux invitations à faire halte), Gabriel Attal a finalement renoncé à aborder les stands antillais, guyanais et surtout l’immense stand réunionnais (800 mètres carrés). Motif : séance à l’Assemblée nationale. Mercredi, la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, est à son tour attendue. Tandis que certains exposants polynésiens attendront aussi les résultats du Concours général agricole.



Un salon sans ministre



Alors que le Salon de l’agriculture a débuté samedi, le ministre polynésien de l’Agriculture, Taivini Teai, pourtant en déplacement depuis le 22 février, n’y a pas encore mis les pieds. Pas de possibilité pour lui, donc, de croiser Emmanuel Macron ni Gabriel Attal ce mardi. Il ne devrait pas non plus être présent ce mercredi lors de la visite de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, alors que seront pourtant présents Mereana Reid Arbelot, députée de la Polynésie française, Thomas Moutame, président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), Marc Fabresse, secrétaire général de la CAPL, et Sarah Teriitaumihau, déléguée de la Polynésie française.



Taivini Teai sera aussi absent des rencontres avec les acteurs du monde agricole à l’Élysées prévues toujours ce mercredi et manquera également les visites officielles de jeudi.



Il est finalement annoncé, en compagnie de la vice-présidente Éliane Tevahitua, vendredi mais à cette heure, aucune visite officielle n’a été annoncée.